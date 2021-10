Inspiratieloos Lille OSC druipt zonder Botman af tegen promovendus

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 19:01 • Laatste update: 19:33

Lille OSC is zaterdag in een weinig boeiend duel met Clermont Foot tegen een minimale nederlaag aangelopen. Op bezoek bij de club die vorig seizoen uit de Ligue 2 promoveerde werd het 1-0. Het was alweerde vierde seizoensnederlaag voor les Dogues, die zakten naar een achtste positie in de hoogste Franse divisie. Sven Botman ontbrak vanwege een liesblessure die hij afgelopen dinsdag in het duel tussen Jong Oranje en Jong Wales opliep. Volgens L’Équipe zal de stopper circa vier weken uit de roulatie zijn, wat een hard gelag is voor de ploeg van trainer Jocelyn Gourvennec.

In een weinig enerverend eerste halfuur was het grootste hoogtepunt een voorzet van voormalig FC Groningen-verdediger Gabriel Gudmundsson. Renato Sanches kreeg zijn voet echter net niet tegen de bal. In de 32ste minuut kwam de 1-0 van Clermont uit de lucht vallen. Na een lage voorzet vanaf rechts belandde de bal via een scrimmage op zo’n twintig meter van het Lille-doel; Vital N’Simba twijfelde geen moment en ramde het leer in de rechterbenedenhoek. Timothy Weah, de spits van de bezoekers, kwam in het restant van het eerste bedrijf nog eenmaal gevaarlijk voor Clermont-keeper Arthur Desmas, maar qua hoogtepunten bleef het daarbij.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld. Uiteindelijk duurde het tot de 82ste minuut voordat Lille een serieuze poging deed de stand gelijk te trekken. Yusuf Yazici, die in de ploeg was gekomen voor Sanches, stoomde op en bereikte de meegelopen José Fonte. Het schot dat volgde werd echter eenvoudigerwijs gepareerd door Desmas. Het bleek meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd en de gelijkmaker bleef uit. Door de nederlaag blijft de top van de ranglijst voor Lille voorlopig nog uit zicht.