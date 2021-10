Fouten van Senesi en missers van Dessers breken Feyenoord op

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:35

Feyenoord is er zaterdag niet in geslaagd om in De Kuip te winnen van RKC Waalwijk. De ploeg van Arne Slot werd slachtoffer van fouten van Marcos Senesi, die er bij beide tegentreffers niet goed uitzag. Cyriel Dessers had dat recht kunnen zetten, maar miste meerdere grote kansen. Doelpunten van Jens Toornstra en Guus Til leverden nog wel een gelijkspel op: 2-2. Feyenoord blijft steken op de vierde plek; RKC staat veertiende.

Bij Feyenoord kwam Cyriel Dessers in het elftal als vervanger van Luis Sinisterra, die vanwege zijn interlandverplichtingen met Colombia ontbrak. De Rotterdammers namen het initiatief en creëerden bij momenten kansen. Marcos Senesi kopte uit een hoekschop op de lat, terwijl Dessers na een lage voorzet van Alireza Jahanbakhsh naast tikte. Daarna werd Dessers gelanceerd door Senesi en wipte hij de bal over doelman Etienne Vaessen, maar ook naast het doel.

Dankzij Michiel Kramer zijn de kopzorgen van Cyriel Dessers in ieder geval verdwenen?? pic.twitter.com/QYJ8vwBQ2f — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2021

Feyenoord kwam na ruim een half uur op voorsprong via Jens Toornstra. De middenvelder kreeg een weggekopte bal in het strafschopgebied voor de voeten, kapte handig van zijn linker- naar rechterbeen en scoorde met een bekeken schot: 1-0. Vrijwel uit het niets kwam RKC in een kort tijdbestek helemaal terug in de wedstrijd. Jens Odgaard liet zich met de rug naar het doel aanspelen, wist vrij makkelijk weg te draaien bij Senesi en schoot de bal in de verre hoek: 1-1. In blessuretijd van de eerste helft werd RKC door een kopbal van Vurnon Anita bij de tweede paal op voorsprong gezet: 1-2. De middenvelder, die losgelaten was door Senesi, maakte op aangeven van Odgaard zijn eerste kopdoelpunt ooit.

RKC wist de voorsprong na rust slechts twee minuten vast te houden. Senesi bracht de bal na een hoekschop met een omhaal voor het doel, waar Guus Til tegen de bal aan liep: 2-2. Enkele minuten later kreeg Michiel Kramer een gigantische kans voor de Waalwijkers, maar de doorgebroken spits stuitte op de voeten van Justin Bijlow. Bij Feyenoord maakte Reiss Nelson na precies een uur zijn debuut als invaller voor Bryan Linssen. De Rotterdammers creëerden niet veel, maar Tyrell Malacia zette Dessers vijf minuten voor tijd wel vrij voor het doel. De spits nam de bal aan en mikte van dichtbij wild over. Jahanbakhsh kopte daarna na een voorzet van Marcus Pedersen net naast. In de achtste minuut van de blessuretijd kwam Lutsharel Geertruida heel dichtbij de winnende voor Feyenoord, maar Vaessen redde op zijn inzet van dichtbij.