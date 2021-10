Ten Hag gunt basisplaatsen aan Schuurs, Kudus en Klaassen

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 17:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:40

Erik ten Hag heeft bekendgemaakt welke elf namen aan de aftrap zullen verschijnen bij Ajax voor het uitduel bij sc Heerenveen. De trainer van de Amsterdammers moet de Zuid- en Midden-Amerikanen missen en wijzigt zijn elftal op vier plaatsen. Basisplaatsen zijn er onder meer voor Perr Schuurs en Mohammed Kudus. De wedstrijd begint om 18.45 uur.

Antony viel vrijdag in bij Brazilië in het WK-kwalificatieduel met Uruguay (4-1 winst), terwijl Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico bij Argentinië niet werden ingezet in de laatste wedstrijd tegen Peru (1-0 winst). Edson Álvarez werd door Mexico buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd afgelopen donderdag tegen El Salvador (0-2 winst), nadat de controlerende middenvelder de twee duels daarvoor als basisspeler aantrad.

Heerenveen moet Lucas Woudenberg missen vanwege een enkelblessure, waardoor Rami Kaib linksback speelt. Ibrahim Dresevic is ziek, waardoor Nick Bakker zijn basisdebuut maakt in het hart van de verdediging.

Opstelling sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Beek, Bakker, Kaib; Madsen, Halilovic, J. Veerman; Musaba, H. Veerman, Van der Heide

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Schuurs, Blind; Kudus, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic