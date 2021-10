Haaland waarschuwt Ajax in rentree; Ekkelenkamp schittert opnieuw

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 17:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:36

Borussia Dortmund mag zich voorlopig koploper van de Bundesliga noemen en werkt met vertrouwen toe naar het Champions League-duel met Ajax. De ploeg van trainer Marco Rose won zaterdag met 3-1 van FSV Mainz 05, mede dankzij twee doelpunten van Erling Braut Haaland. De voorsprong op Bayer Leverkusen en Bayern Munchen, die zondag tegenover elkaar staan, bedraagt twee punten: achttien om zestien. Mark van Bommel leed met VfL Wolfsburg bij 1. FC Union Berlin (2-0) door onder meer een doelpunt van Sheraldo Becker alweer de derde nederlaag op rij en heeft slechts een punt aan de laatste vier duels overgehouden. Jurgen Ekkelenkamp nam als invaller de winnende treffer van Hertha BSC tegen Eintracht Frankfurt voor zijn rekening, 1-2.

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 3-1

Het venijn in de eerste helft zat in de openingsfase en in de laatste minuten voor de pauze. Het team van Rose kwam na drie minuten spelen al op voorsprong. Een voorzet van Thomas Meunier vanaf rechts kon niet goed worden weggewerkt, waarna Marco Reus de bal schitterend in de bovenhoek achter doelman Robin Zentner joeg: 1-0. Dortmund had liefst tachtig procent balbezit in de eerste helft, maar kon tot de slotfase geen grote kansen creëren. Na een goede pass van Donyell Malen stond Erling Braut Haaland oog in oog met Zentner, die de Noor van het scoren afhield. De rebound leek een prooi voor Jude Bellingham, maar Moussa Niakhaté keerde zijn inzet met een kopbal op de doellijn.

Een handsbal van Silvan Widmer in het strafschopgebied stond, na inmenging van de VAR, aan de basis van de 2-0. Haaland, die als basiskracht zijn rentree maakte, koos ervoor om de bal vanaf elf meter door het midden te schieten. De naar de hoek gaande Zentner kreeg nog wel zijn hand tegen de bal, maar kon een doelpunt niet voorkomen. De bezoekers, zonder de geschorste Jeremiah St.Juste maar met Jean-Paul Boëtius, gaven niet op en hadden uitzicht op een aansluitingstreffer, maar doelman Gregor Kobel stond telkens in de weg.

Malen werd na 67 minuten vervangen door Thorgan Hazard en zag hoe Mainz via Jonathan Burkardt, na een misstap van Kobel, in de laatste minuten er nog 2-1 van maakte. De drie punten bleven echter in Dortmund, daar Haaland in de extra tijd nog eenmaal toesloeg. Bellingham zette de aanvaller vrij voor Zentner, die een doelpunt niet kon voorkomen: 3-1.

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2-0

Het eerste bedrijf in Berlijn was zeker geen Chancen-Festival. De grootste mogelijkheid was voor de bezoekers na 25 minuten spelen. Na een goede actie van Lukas Nmecha, die van Van Bommel de voorkeur kreeg boven de niet in vorm verkerende Wout Weghorst, was het Dodi Lukebakio die de bal vanaf een meter of drie tegen de paal schoot. De thuisploeg, met Sheraldo Becker aanvankelijk op de bank, kon offensief gezien geen indruk maken en zodoende bleef het 0-0.

Union Berlin trok het duel na de pauze naar zich toe. Het was Taiwo Awoniyi die de bal na een goede aanval door de benen van doelman Koen Casteels schoot: 1-0. De achttien minuten voor tijd ingevallen Becker tekende voor het slotkakkoord door in minuut 83 bij de tweede paal de bal achter de ongelukkig uitziende Casteels kopte. Dat was een minuut na een kopkans van Weghorst, die in de 68e minuut binnen de lijnen was gekomen. Union Berlin staat na de derde zege op rij op een uitstekende vijfde plek.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 1-2

De score werd na zeven minuten spelen geopend door de bezoekers. Een voorzet van Vladimir Darida was perfect op maat voor Marco Richter, die vervolgens kon binnenkoppen: 0-1. Op slag van rust kreeg Krzysztof Piatek de uitgelezen kans om de marge namens Hertha BSC te verdubbelen. Na slordig balverlies van Djibril Sow schoot de aanvaller echter vanaf een meter of vijf hoog over. Koud in het veld schoot Ekkelenkamp de ploeg van trainer Pál Dárdai na een uur spelen alsnog op 0-2. De middenvelder, die een maand geleden als invaller al de winnende treffer tegen Greuther Fürth (2-1) had gemaakt, was bij de tweede paal attent om een voorzet van Maximilian Mittelstädt binnen te tikken. In de slotfase bracht Gonçalo Paciencia vanaf de strafschopstip de spanning in de wedstrijd nog terug: 1-2.

SC Freiburg - RB Leipzig 1-1

In een enerverende eerste helft kwam RB Leipzig na een klein half uur spelen op voorsprong. Emil Forsberg zette doelman Mark Flekken vanaf de strafschopstip op het verkeerde been: 0-1. Vlak voor rust kwam de thuisploeg vervolgens met de schrik vrij, toen Christopher Nkunku zijn schot op de lat zag belanden. In de blessuretijd was Freiburg nog dicht bij de gelijkmaker. De paal stond een doelpunt van Lucas Höler echter in de weg. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte. Woo-yeong Jeong werd uit het oog verloren door de verdediging van Leipzig en kon van dichtbij raak koppen: 1-1.

Greuther Fürth - VfL Bochum 0-1

Bij Greuther Fürth, de komende tegenstander van Feyenoord, begonnen Jetro Willems en Nick Viergever als gebruikelijk in de basis, terwijl de van een blessure herstelde Justin Hoogma op de reservebank bleef. Het was aan de wedstrijd af te zien dat het ging om een kelderkraker, want beide ploegen leken zich vooral te focussen op het houden van de nul. De enige echte kans voor rust was voor Bochum-spits Sebastian Polter, die van dichtbij over schoot. Ook na rust waren de spaarzame kansen voor de bezoekers, die in de 81e minuut het net vonden. Een vrije trap van Eduard Löwen werd binnengekopt door Anthony Losilla: 0-1.