Klopp: ‘Kom op, wie is beter dan hij? Op dit moment is hij de beste ter wereld'

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 17:17 • Laatste update: 17:32

Jürgen Klopp is na afloop van de overtuigende zege van Liverpool op Watford (0-5) vol lof over Mohamed Salah. De aanvaller nam de koploper van de Premier League met een fraaie assist en een absolute wereldgoal zaterdagmiddag bij de hand. Volgens Klopp is Salah op dit moment de beste speler ter wereld. "Kom op, wie is beter dan hij?", aldus de Duitser tegenover BT Sport.

Klopp zag na afloop van de oorwassing tegen Watford ook dat Salah de absolute uitblinker op Vicarage Road was. “Zijn prestatie van vandaag was ongelooflijk. De pass bij de eerste goal was geweldig, de tweede goal was zeer speciaal. Hij is top”, zei de oefenmeester. “We zien het allemaal. Kom op, wie is beter dan hij? We hoeven niet te praten over wat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben gedaan voor het voetbal, maar op dit moment is Salah de beste.”

De Egyptenaar zelf was blij met de sterke openingsfase van Liverpool. “We wilden niet starten zoals tegen Manchester City”, doelde hij op het 2-2 gelijkspel begin oktober, waarin The Reds in de eerste helft grote kansen weggaven. “We hebben in de kleedkamer besproken dat we goed uit de startblokken wilden schieten en dat hebben we gedaan. Alle doelpunten waren belangrijk, maar Bobby (Roberto Firmino red.) deed het geweldig door een hattrick te maken, dus felicitaties voor hem en Sadio Mané scoorde ook een mooi doelpunt.”

Salah was zelf verantwoordelijk voor de 0-4 van Liverpool. De aanvaller legde op de vierkante meter drie verdedigers van Watford in de luren, kapte vervolgens de glijdende Watford-verdediger Craigh Cathcart uit en schoot hierna bekeken in de lange hoek binnen. De Egyptenaar weet niet of het zijn mooiste goal ooit in het shirt van Liverpool was. “Ik heb het doelpunt nog niet teruggekeken. Mijn goal in de vorige wedstrijd (tegen Manchester City red.) was ook mooi. Ik weet niet welke beter was. Ik was in het strafschopgebied en probeerde iemand te vinden of zelf te scoren. Het gaat allemaal om het team. Dat is het belangrijkste.”





?????????????????????? ?? Mohamed Salah stuurt werkelijk de hele Watford-verdediging het bos in en rondt dan ook nog eens perfect af ??#ZiggoSport #PremierLeague #WATLIV pic.twitter.com/3fYX5FCEON — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2021

Salah durft niet te stellen dat hij in de beste vorm van zijn leven verkeert. “Ik weet het niet. Soms heb ik het geluk niet om doelpunten te maken, maar ik probeer altijd honderd procent om het team te helpen. Ik heb er op dit moment vertrouwen in dat ik het team help punten te winnen en dat is het belangrijkste.” Door de zege van Liverpool op Watford neemt de ploeg van Klopp de koppositie in de Premier League van Chelsea over. The Blues hebben twee punten minder dan Liverpool en spelen in de avonduren tegen Brentford.