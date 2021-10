Firmino en Salah bezorgen Ranieri ongekend horrordebuut bij Watford

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 15:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:49

Liverpool heeft zaterdagmiddag een overtuigende 0-5 zege geboekt op Watford in de Premier League. Roberto Firmino was goed voor een hattrick, terwijl Sadio Mané en Mohamed Salah de andere doelpunten voor hun rekening namen. Claudio Ranieri, die komende week zijn zeventigste verjaardag viert, beleefde zodoende een vreselijk debuut als Watford-coach. Door de zege neemt Liverpool de koppositie van Chelsea over, terwijl Watford op een vijftiende plaats blijft steken.

Klopp kon door interlandverplichtingen geen beroep doen op Alisson Becker en Fabinho. Het Braziliaanse duo vliegt vanuit Zuid-Amerika door naar Spanje voor de aankomende wedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid. Door de afwezigheid van Alisson mocht Caoimhin Kelleher zich opmaken voor zijn eerste Premier League-duel van dit seizoen. Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, deelde in de openingsfase de eerste speldenprik uit. Mohamed Salah schoot de bal hard op de lat, al ging de vlag vervolgens omhoog voor buitenspel. Met acht minuten op de klok kwamen de bezoekers alsnog op fraaie wijze op voorsprong. Salah zette Mané met een pass met de buitenkant van de voet oog in oog met doelman Ben Foster. De Senegalees bleef koelbloedig door de bal in de linkerhoek te schuiven: 0-1.

Liverpool was in het eerste bedrijf heer en meester en wist dit tien minuten voor rust verder uit te drukken in de score. James Milner ging een combinatie met Firmino aan en vond vervolgens Mané. De aanvaller gaf de bal terug aan Milner, die met een panklare voorzet Mané bediende: 0-2. De ploeg van Klopp wilde nog voor rust doordrukken. Naby Keïta kreeg vanaf een meter of twintig een vrije schietkans. Het schot van de Guinees kuste echter de lat, waardoor Watford een grotere achterstand bleef bespaard.

Na rust ging Liverpool direct door met de gala-voorstelling. Craig Cathcart bracht Foster met een ingreep in de problemen, waarna de rebound voor Firmino was: 0-3. De andere grote man van de wedstrijd was Salah. De aanvaller legde op de vierkante meter drie verdedigers van Watford in de luren, kapte vervolgens de glijdende Cathcart uit en schoot hierna bekeken in de lange hoek binnen: 0-4.

Na de 0-4 kregen onder anderen Mané en Salah nog grote kansen om het leed van Watford te vergroten, maar alleen Firmino vond nog een keer het net, waarmee de Braziliaan zijn hattrick completeerde en Ranieri de grootste Premier League-nederlaag ooit te verwerken kreeg. Chelsea heeft twee punten minder dan Liverpool en speelt in de avonduren tegen Brentford.