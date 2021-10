Koeman: ‘Het is lastig om te zeggen of hij in de Clásico er weer bij is’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 14:37 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronald Koeman weet niet wanneer Ousmane Dembélé weer inzetbaar is voor Barcelona. De aanvaller onderging in juni een operatie aan zijn knie en kwam dit seizoen nog niet in actie voor de Spaanse topclub. Achter de schermen wordt ondertussen gewerkt aan een mogelijk akkoord over een langere samenwerking, daar het huidige contract van de 24-jarige Frans international volgend jaar zomer reeds ten einde loopt.

“Ousmane is goed bezig op de training”, vertelde Koeman daags voor het thuisduel met Valencia in LaLiga. “Maar hij heeft nog tijd nodig. Hij neemt deel aan gedeeltes van trainingen, maar er zijn nog dingen waarin hij beter moet worden. Het is lastig om te zeggen of hij in de Clásico er weer bij is. We moeten de komende dagen afwachten.” Barcelona speelt komende woensdag in de Champions League tegen Dynamo Kiev en volgende week zondag wacht opnieuw het derde thuisduel op rij, wanneer Real Madrid op bezoek komt.

Koeman wilde niets kwijt over de contractsituatie van Dembélé. “Dat is een kwestie van de club.” Voorzitter Joan Laporta liet vrijdag aan Sport weten dat er gesprekken plaatsvinden met de zaakwaarnemer van Dembélé en dat de aanvaller zelf wil blijven bij Barcelona. Of Ansu Fati tegen Valencia in de basis start, liet Koeman in het midden. “Dat gaan we morgen bepalen. Hij wordt sterker omdat hij een lange tijd eruit heeft gelegen. We moeten niet vergeten dat drie wedstrijden in een week tijd zal teveel zijn voor hem. Hij kan niet drie complete wedstrijden spelen omdat hij lange tijd afwezig is geweest.”

“We moeten kijken wat het beste voor Ansu en voor Barcelona is.” Met Fati en Sergio Agüero, die afgelopen week zijn officieuze debuut maakte, heeft Koeman voorin weer meer aanvallende mogelijkheden. “Hij maakte goede vorderingen. Hij speelde 20 tot 25 minuten tegen Cornellà. Hij moet fysiek sterker worden en hij zal zijn plaats moeten verdienen zodra hij in het veld komt. De kans bestaat dat hij deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van morgen. Ik heb geen twijfels over zijn kwaliteiten in en rondom het strafschopgebied, maar het is belangrijk dat hij fysiek in orde is.”

Koeman maakt zich geen zorgen meer over zijn positie nadat Laporta het vertrouwen in hem had uitgesproken. “Ik wil het niet meer over het verleden hebben. Het is niet belangrijk meer. Iedereen kent goede en moeilijkere tijden. Ik ben gewend geraakt aan het feit dat mensen over mijn positie praten. Ik maak me er geen zorgen meer over. Het is ook niet de eerste keer, want vorig jaar werd er ook over de coach gesproken. De voorzitter heeft mij gesteund en dingen duidelijk gemaakt.”

“Natuurlijk moet elke coach wedstrijden blijven winnen om door te kunnen” aldus Koeman. “Maar ik wil nu vooral energie steken in het verbeteren van ons spel en mij focussen op zaken waar ik wel invloed op heb. Dat is veel belangrijker dan mijn gevoel. Ik probeer het beste voor de club te doen.”