Manchester United schiet in de verdediging na vliegreis van tien minuten

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 12:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:11

Manchester United verdedigt de beslissing om zaterdag met het vliegtuig naar het uitduel met Leicester City te zijn afgereisd. De selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer speelt om 16.00 in Leicester, dat hemelsbreed slechts 120 kilometer verderop ligt. Toch koos Manchester United ervoor om het vliegtuig te pakken.

De topclub uit Engeland benadrukt aan de BBC dat na berichtgeving over een vermeende verkeersophoping op de M6 uiteindelijk werd besloten om het vliegtuig te pakken. The Mancunians blijven ‘een groot voorstander van schone energie’ en wijzen erop dat in juli een samenwerkingsverband met Renewable Energy Group werd afgesloten.

Korte vluchten zorgen voor relatief meer vervuiling vanwege de hogere uitstoot tijdens het landen, opstijgen en taxiën. Een vliegreis is zeven tot elf keer meer belastend voor het milieu dan dezelfde route per trein en twee tot vier keer meer dan een autoreis.

Manchester United startte met dertien punten uit de eerste vijf duels goed aan het Premier League-seizoen, maar de voorbije weken liet het team van Solskjaer dure punten liggen. Het thuisduel met Aston Villa ging met 0-1 verloren en een week later hield Everton een punt over aan het bezoek aan Old Trafford: 1-1.