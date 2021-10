Ajax deelt contract tot 2024 uit: ‘Ik vind zelf ook dat ik op Ibrahimovic lijk’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 11:20 • Yanick Vos

Ajax heeft Mateja Milovanovic gecontracteerd. De zeventienjarige centrumverdediger speelt sinds de zomer van 2018 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, die hem destijds overnamen van Sparta Rotterdam. Milovanovic heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot aan de zomer van 2024. Het is het eerste contract voor de linkspoot met Servische ouders.

"Dit is zeker een beloning, hier heb ik een tijdje op gewacht. Dit is een mooie beloning”, reageert de mandekker van Ajax Onder 18 op de clubwebsite. “Het voelt echt heerlijk, ik ben echt heel blij en bijna sprakeloos.” De verslaggever van Ajax TV zegt in het interview tegen Milovanovic dat hij even twee keer moest knipperen met zijn ogen, omdat hij sterk op iemand lijkt ‘uit zijn jonge jaren’. Milovanovic kan een lach niet onderdrukken en weet waar de verslaggever het over heeft.

“Ik weet wie je bedoelt: Ibrahimovic. Iedereen die ik net ontmoet, zegt dat ik op Ibrahimovic lijk. Ik vind dat zelf ook, ik lijk wel op hem”, aldus de Nederlands jeugdinternational, die goed bekend is met zijn eigen kwaliteiten: “Ik ben rustig aan de bal, heb een goede inspeelpass en sta mijn mannetje in verdedigend opzicht. Ik denk dat ik vooruit ben gegaan sinds ik bij Ajax ben. Vooral fysiek en mentaal, voetballend heeft er altijd wel ingezeten.”

“Bij Ajax 1 kijk ik veel naar Daley Blind”, reageert Milovanovic als hij wordt gevraagd naar zijn voorbeelden. “Hij heeft ook een goede inspeelpass. Ik kan mezelf heel erg vinden in de passes tussen de linies die hij verstuurt. Ik keek ook veel naar Sergio Ramos. In de tijd dat Real Madrid vaak de Champions League won, vond ik hem echt een leider. Daar keek ik ook heel graag naar.”

Vanwege zijn Servische roots is Dusan Tadic een voorbeeld op het gebied van leiderschap. “Als Ajax scoort, zie ik hoe hij iedereen bij elkaar roept om samen te juichen. Daarin zie je dat hij echt een leider is en dat vind ik mooi om te zien. Als we elkaar zien dan praten we even Servisch. We spreken elkaar af en toe en dan vragen we aan elkaar hoe het gaat. Vorige keer vroeg hij wanneer ik bij het eerste kom. Wat ik zei? Zo snel mogelijk.”