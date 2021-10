Zaterdag, 16 Oktober 2021

Sofyan Amrabat sleutel in Andrea Belotti-deal

Flamengo wil huurling Andreas Pereira definitief overnemen van Manchester United. De Braziliaanse club wil echter niet voldoen aan de clausule van twintig miljoen euro voor de middenvelder. (Globo Esporte)

Alessio Romagnoli is het niet eens geraakt met AC Milan over een nieuw contract. Juventus is een van de clubs die de verdediger na dit seizoen transfervrij in huis wil halen. (Calciomercato)

Fiorentina wil in januari een poging wagen om Andrea Belotti in huis te halen. De club uit Florence wil Sofyan Amrabat inzetten als ruilmiddel voor de spits, die ook op het lijstje staat bij Internazionale en AC Milan. (Calciomercato) De club uit Florence wil Sofyan Amrabat inzetten als ruilmiddel voor de spits, die ook op het lijstje staat bij Internazionale en AC Milan.

Calvin Ramsay heeft zich in het shirt van Aberdeen in de kijker gespeeld bij diverse Premier League-clubs. Manchester United, Norwich City en Leicester City azen op de talentvolle rechtsback. (The Sun)

Antonio RĂ¼diger vindt het contractvoorstel dat Chelsea hem heeft gedaan respectloos. De verdediger, in bezit van een aflopend contract, verdient momenteel 6,5 miljoen euro per jaar en vraagt om meer dan 10 miljoen per seizoen. (Sport1)