Bosz: ‘Die trainer begon bijna te kwijlen toen hij het over Ajax had’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 09:40 • Yanick Vos • Laatste update: 10:04

Ajax is volgens Peter Bosz ‘echt groot in de wereld’. De trainer van Olympique Lyon stond in het seizoen 2016/17 aan het roer bij de Amsterdammers en werkte daarna voor Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen, terwijl hij tegenwoordig de scepter zwaait bij Olympique Lyon. Wanneer hij collega’s spreekt over Ajax, merkt hij nog steeds wat de club uit Amsterdam teweegbrengt.

“In de zomer speelden we met Lyon tegen Sporting Portugal. Die trainer (Rúben Amorim, red.) begon bijna te kwijlen toen hij het over Ajax had”, zegt Bosz in De Telegraaf. “We troffen ook Villarreal. Hun coach, Unai Emery, dacht volgens mij dat ik Erik ten Hag was. Hij begon namelijk over die laatste minuut tegen Tottenham Hotspur. Toen heb ik maar gezegd dat ik die trainer was die de Europa League-finale haalde, enkele jaren ervoor…”

Bosz verliet Ajax al na een seizoen. In Amsterdam was een onwerkbare situatie ontstaan met enkele mensen binnen zijn technische staf. Naar eigen zeggen ziet hij dat niet als een litteken. “Zo sta ik helemaal niet in het leven. Ik probeer altijd te leren en ga dan weer door. Maar geloof me, Ajax is echt groot in de wereld. Als je hoort hoe al die mensen praten over de club, zegt dat genoeg.”

Bosz werd afgelopen zomer aangesteld bij Olympique Lyon, waar hij de opvolger is van Rudi Garcia. Onder zijn leiding is de club uit Zuid-Frankrijk tegenvallend van start gegaan dit seizoen. Na negen wedstrijden is Lyon terug te vinden op een teleurstellende tiende plaats op de ranglijst. Vanavond komt de ploeg van Bosz in actie tegen AS Monaco. De thuiswedstrijd staat voor 21.00 uur op het programma.