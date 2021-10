Timber: ‘Die jongens houden mij ook in de gaten, dat is leuk om te horen’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 09:02 • Yanick Vos

Jurriën Timber gaat vanavond met Ajax op bezoek bij de club waartegen hij anderhalf jaar geleden zijn Eredivisie-debuut maakte: sc Heerenveen. Sindsdien is het hard gegaan met de centrumverdediger, die Perr Schuurs uit de basis heeft gespeeld en zichzelf Oranje-international mag noemen. Met zijn twintig jaar heeft Timber naar eigen zeggen nog genoeg te leren. "Maar ik denk dat heel veel jongens zouden willen staan waar ik nu sta. Ik geniet er ook wel van."

"Het is voor mij één van mijn mooiste wedstrijden tot nu toe”, zegt Timber op de clubwebsite over zijn debuut in Friesland. Ajax-trainer Erik ten Hag gaf de toen achttienjarige Timber op 7 maart de voorkeur boven Schuurs. Het Ajax-talent maakte grote indruk en speelde zichzelf in de basis. Het leidde tot een verrassende oproep voor Oranje en uiteindelijk deelname aan het EK. Zijn prestaties hebben ertoe geleid dat hij tot de laatste twintig kanshebbers voor de Golden Boy behoort.

“Er is in anderhalf jaar tijd echt heel veel gebeurd. Ik kom bijvoorbeeld net terug van het Nederlands elftal”, vervolgt Timber, die de afgelopen interlandperiode geen minuut in actie kwam tegen Letland (0-1) en Gibraltar (6-0). Hij blijft voorlopig steken op zes interlands in het shirt van Oranje. “Ik had anderhalf jaar geleden ook niet gedacht dat ik daar nu al zou staan”, aldus de mandekker.

Timber vindt dat hij zichzelf nog veel verder moet ontwikkelen. "Ik probeer steeds meer mijn leiderschapskwaliteiten in het team te brengen. Daar moet ik nog stappen in maken”, aldus Timber, die bij Ajax veel bezig is met Daley Blind en Lisandro Martínez. "Maar ik kijk ook naar Thiago Silva en in het Nederlands elftal naar Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Die jongens houden mij ook wel in de gaten. Dat is wel leuk om te horen. De concurrentie is supergroot bij Oranje, maar dat hoort erbij."