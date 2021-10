Malen: ‘Ik dacht: hij is ook emotioneel, omdat we uit het EK zijn gekegeld’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 08:35 • Yanick Vos

Donyell Malen blikt in een interview met De Telegraaf terug op een veelbesproken uitspraak van Frank de Boer. Volgens de inmiddels vertrokken bondscoach kon de Oranje-international niet langer dan een uur spelen en werd hij daarom na 57 minuten gewisseld in de verloren achtste finale tegen Tsjechië (0-2). “Daar heb ik totaal geen last van gehad”, zegt Malen.

"Donyell is een speler die explosief is, maar zestig minuten is op dit moment bijna zijn taks in dit soort wedstrijden. Dat hadden we vooraf al bedacht. Ik wilde in eerste instantie Wout Weghorst brengen, maar Quincy kan op en neer langs de zijkant en staat verdedigend ook zijn mannetje", zei De Boer eind juni tegen de NOS na de uitschakeling op het EK. De trainer haalde Malen naar de kant na de rode kaart van Matthijs de Ligt even daarvoor. "Of het een blunder van me was? Van de zijkant is het makkelijk praten. Ik zit er dichtbij en weet dat Donyell een fantastische speler is, maar dat de koek na zestig of zeventig minuten op is. Vandaar de keuze.”

De wissel van Malen wierp vraagtekens op, daar hij in de man-minder-situatie met zijn snelheid nog voor gevaar kon zorgen, zo was de gedachte van diverse analisten na afloop. “Ik dacht: hij is ook emotioneel, omdat we uit het EK zijn gekegeld, wat superzuur was”, aldus Malen bijna vier maanden later. “Emotionele mensen zeggen soms niet de meest verstandige dingen misschien, maar het heeft me niet geboeid.”

“Bij Dortmund wisten ze ook al anders”, vervolgt Malen, die in de wedstrijd tegen Tsjechie vlak voor de rode kaart van De Ligt een grote kans liet liggen om Oranje op voorsprong te schieten. “Mijn gemiste kans tegen de Tsjechen? Die is ook weinig door mijn hoofd gegaan, omdat je daar niks aan hebt als speler. Dan zit je jezelf en anderen in de weg. Het is voetbal. In een minuut ging het van ’bijna doorgaan’ naar ’eruit’. Gelukkig hebben we binnen ruim een jaar de kans meer te laten zien op het WK.”