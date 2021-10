AD gelooft virale video Haaland niet en komt met drie aanwijzingen

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 07:55 • Laatste update: 08:08

Erling Braut Haaland ging deze week viraal met een video, waarin hij drie ballen op elkaar stapelt en deze richting de kruising schiet en daarmee een kartonnen bord aan diggelen knalt. De video van de Borussia Dortmund-spits zorgde voor verbazing op het internet en is inmiddels miljoenen keren bekeken. Volgens het Algemeen Dagblad is er volop gesleuteld aan de video en wordt de kijker voor de gek gehouden. “Voordat je op de details gaat letten, is logisch nadenken genoeg”, zo klinkt het.

De krant merkt in een analyse op dat het al niet te doen is om twee ballen op elkaar te stapelen, laat staan een derde. “Maar Haaland is Haaland. Het lukt ons ook niet om een hattrick te maken bij een Bundesliga-debuut. Wie dat kan, kan misschien ook wel ballen stapelen? Nee, toch niet.” Het dagblad acht het ongeloofwaardig dat de twee ballen op elkaar blijven liggen, terwijl hij de bovenste bal met ‘verwoestende kracht’ wegtrapt. “De stapel zou al instorten door een klein zuchtje wind of door een auto die een kilometer verderop over een drempel stuitert.”

Volgens de krant zijn er nog meer hints die erop duiden dat de video is bewerkt. Zo zou er duidelijk te zien zijn dat er iets niet klopt, wanneer de drie ballen op elkaar zijn gestapeld. “Het is een leuk trucje om bij de eerste poging de bal te laten vallen, maar daarna is er toch iets anders wat de bal op zijn plek houdt.” In de analyse wordt gewezen naar onderstaand screenshot, waarbij de afstand tussen de bovenste twee ballen ‘veel kleiner’ is dan de onderste twee.

Een derde aanwijzing dat er gesleuteld zou zijn aan de video, is volgens het AD een hapering bij seconde 25 op het moment dat Haaland de tweede bal op doel schiet. “Wanneer je dat moment een paar keer op repeat afspeelt is te zien dat het niet helemaal klopt.” Ook wordt de ingetogen manier van juichen van Haaland gezien als een teken als een signaal dat er iets niet in de haak is.

De bewuste video van Haaland is niet de eerste die voor opschudding zorgt. Ook aan de echtheid van onderstaande video's wordt door velen getwijfeld.