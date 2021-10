Mohamed Ihattaren voert gesprekken met nieuwe zaakwaarnemer

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 07:02 • Yanick Vos • Laatste update: 08:16

Mohamed Ihattaren vertrekt mogelijk uit de stal van zaakwaarnemer Mino Raiola. Het Algemeen Dagblad noemt de kans reëel dat de middenvelder van Sampdoria binnenkort van zaakwaarnemer wisselt. De krant schrijft zaterdag dat de eerste gesprekken hierover al zijn gevoerd. De eventuele nieuwe begeleider van de negentienjarige Ihattaren wacht direct een zware taak om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Ihattaren brak door bij PSV en gooide onder de toenmalige trainer Mark van Bommel hoge ogen. De Eindhovenaren wilden het contract van het talent graag openbreken en verlengen. Tot een akkoord kwam het echter nooit. Ihattaren kwam vervolgens overhoop te liggen met de huidige PSV-trainer Roger Schmidt, wat leidde tot een onvermijdelijk vertrek afgelopen zomer. Juventus hengelde de aanvallende middenvelder binnen met een contract tot aan de zomer van 2025 en verhuurde hem direct aan Sampdoria. Die samenwerking is vooralsnog niet uitgelopen op een succes. Ihattaren is teruggekeerd naar Nederland en volgens het AD en De Telegraaf zijn beide partijen nu al op elkaar uitgekeken.

Volgens de berichtgeving krijgt men in Italië maar 'moeilijk grip op Ihattaren'. Zo zou hij geregeld een uitstapje maken naar bekenden in Monte Carlo en Milaan, steden die op tweeënhalf uur rijden van Genoa liggen. Naast zijn eigen manager José Fortes Rodriguez, die hem namens het kantoor van Raiola al enkele jaren begeleidt, beschikt Ihattaren in Italië ook over een persoonlijk begeleider. Het is echter niet genoeg gebleken om Ihattaren in het gareel te houden. Een breuk lijkt nu aanstaande.

Het overlijden van de vader van Ihattaren in 2019 wordt door mensen die hem van dichtbij volgden gezien als een kantelpunt. Hij werd immers gezien als een bindmiddel, iemand die beslissingen nam en streng kon zijn. Toen hij wegviel, gingen de panelen schuiven, ook binnen de familie van Ihattaren, zo klinkt het. Raiola heeft ervaring met ‘spelers met een gebruiksaanwijzing’; van Mario Balotelli tot aan Zlatan Ibrahimovic. De persoonlijke begeleiding van Ihattaren is tot dusver zonder succes en komt dus mogelijk ten einde.