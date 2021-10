Ruud Vormer is na lastige periode grote uitblinker bij winnend Club Brugge

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 22:53 • Laatste update: 23:00

Ruud Vormer heeft Club Brugge vrijdagavond hoogstpersoonlijk een 2-0 overwinning op KV Kortrijk bezorgd. De middenvelder nam in het Jan Breydel Stadion beide doelpunten voor zijn rekening, waarvan de laatste op aangeven van landgenoot Noa Lang. Door de overwinning neemt Club Brugge voorlopig de koppositie over van KAS Eupen, dat net als de rest van de achtervolgers later dit weekend nog wel in actie moet komen.

Club Brugge, dat startte met Vormer en kersvers Oranje-international Lang in de basis en met Bas Dost op de bank, stichtte na elf minuten voor het eerst gevaar. Vormer vond Lang bijna, maar zag zijn puntgave voorzet over de achterlijn gewerkt worden. De Bruggenaren kregen daarop nog mogelijkheden via Charles De Ketelaere en opnieuw Vormer (tweemaal), voordat laatstgenoemde de score opende. Ex-PSV’er Trent Sainbury legde Kamal Sowah neer en uit de vrije trap die daarop volgde krulde de Vormer de bal langs doelman Marko Ilic.

Het betekende het eerste doelpunt sinds augustus voor Vormer, op een belangrijk moment. De middenvelder bleef vorige maand tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-1) negentig minuten op de reservebank en begon mede daardoor klaarblijkelijk te twijfelen aan zijn leiderschapskwaliteiten, waarop hij zijn aanvoerdersband wilde inleveren. Dankzij trainer Philippe Clement bleef Vormer echter de captain en vlak voor rust tekende hij ook nog voor zijn tweede: Lang gaf voor vanaf links en de inlopende Vormer kon de bal binnentikken.

Na rust bleef Club Brugge op jacht naar een derde treffer, maar vond het telkens Ilic op zijn weg. Ondertussen zorgden slordigheidjes in het eigen spel ervoor dat doelman Simon Mignolet zijn defensie enkele keren manend moest toespreken. Met nog 21 minuten op de klok kwam Dost binnen de lijnen om het slot definitief op de deur te gooien, alleen was het Kortrijk die het spel naar zich toetrok. Vooral Kristof D’Haene dook een aantal keren gevaarlijk op voor Mignolet, maar de vleugelverdediger van KV Kortrijk had het vizier echter niet op scherp staan. Zonder verder echt in de problemen te komen speelde Club Brugge de wedstrijd uit en mag het zich opmaken voor het treffen met Manchester City, komende dinsdag in de Champions League.