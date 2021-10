Mbappé laat uitgekleed PSG alwéér in slotminuten ontsnappen

Vrijdag, 15 oktober 2021

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond een late overwinning behaald tegen Angers. De ploeg van Mauricio Pochettino, die het onder meer zonder Neymar en Lionel Messi moest stellen, leek op weg naar puntenverlies, maar werd geholpen door een late penalty voor Kylian Mbappe: 2-1. Georginio Wijnaldum viel overigens na een uur in en kopte in de absolute slotfase nog een bal op de paal. PSG blijft met grote voorsprong aan kop in de Ligue 1; Angers staat knap vierde.

Buiten Neymar en Messi moest het gehavende PSG vanwege de Zuid-Amerikaanse interlands ook Ángel Di María, Marquinhos, Keylor Navas en Leandro Paredes missen. Vroeg in de wedstrijd mikte Kylian Mbappé, die op de linkerflank startte, na een goede pass van Ander Herrera midden op het doel. Even later dacht Mauro Icardi van dichtbij te kunnen gaan scoren, maar de spits werd op het allerlaatste moment van de bal gezet door een tackle van Pierrick Capelle. Icardi claimde een penalty vanwege contact, maar vond geen gehoor bij de arbitrage.

PSG dan toch op 1-1 tegen Angers! ???? Voormalig Roda JC-speler Danilo kopt de gelijkmaker binnen. Gaat de thuisclub er nog met de winst vandoor? ???????#ZiggoSport #Ligue1 #PSGSCO pic.twitter.com/PZfI1yJsFQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 15, 2021

Mbappé kreeg na een half uur een nieuwe kans toen hij werd gelanceerd door Marco Verratti, maar de aanvaller zag zijn pad geblokkeerd worden door de snel uitgekomen Paul Bernardoni. De doelman had enkele minuten later ook een redding in huis op een schot van Colin Dagba. PSG kwam in de 36e minuut in de problemen door balverlies van Verratti, die Sofiane Boufal op de rechterflank gelanceerd zag worden. De rechtermiddenvelder van Angers zette voor, waarna Angelo Fulgini het van dichtbij afmaakte: 0-1.

Herrera zag op slag van rust een rake kopbal afgekeurd worden vanwege buitenspel, waardoor PSG de tweede helft begon met een achterstand. Daarin speelden de Parijzenaren niet grandioos, maar wisten ze in de 69e minuut wel op gelijke hoogte te komen. Een voorzet van Mbappé vanaf rechts werd door Danilo binnengekopt: 1-1. Herrera miste vlak daarna een grote kans door vanaf de rand van het strafschopgebied rakelings naast te mikken. Toch wist PSG de winst binnen te halen via een strafschop van Mbappé, die de scheidsrechter pas gaf na het bekijken van beelden aan de zijlijn. Daar zag de arbiter dat Icardi de bal tegen de hand van Capelle had gekopt.