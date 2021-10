Driessen: ‘Hij heeft Van Gaal verzocht om hem dan maar thuis te laten’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 22:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Nathan Aké was de afgelopen interlandperiode liever thuis bij zijn familie geweest, zo onthult Valentijn Driessen in Veronica Inside. Aké werd door Louis van Gaal bij de selectie van Oranje gehaald voor de WK-kwalificatieduels met Letland (0-1 winst) en Gibraltar (6-0 zege), maar zat vervolgens twee keer op de tribune.

Driessen legt uit dat Aké begin deze maand zijn vader is verloren. "Hij scoorde met Manchester City tegen RB Leipzig en net daarna overleed zijn vader", aldus de journalist. "Maar Van Gaal heeft hem er nu dus tien dagen bij gehad, terwijl die jongen alleen op de tribune heeft gezeten. Dus die is echt voor Jan Lul daar bij geweest. Hij heeft tegen Van Gaal gezegd: 'Als je dat nou bij voorbaat weet, laat mij dan naar huis gaan. Laat mij dan naar mijn moeder en broer gaan, want we hebben nogal wat meegemaakt de afgelopen tijd.'"

Volgens Driessen had Van Gaal wat beter na kunnen denken over zijn oproep. "Dan denk ik: je bent van het totale mensprincipe, maar dat bestaat nu ineens niet meer." De journalist weet niet exact wat de reactie was van Van Gaal op de opmerking van Aké. "Maar ik vond het al heel wat dat iemand naar Van Gaal durft toe te stappen om dat te zeggen."

Naast Aké werd ook Joël Drommel door Van Gaal twee keer op de tribune gezet. De doelman van PSV zou zich hebben verslapen en daarvoor gestraft zijn, hetgeen tot groot onbegrip leidt van Johan Derksen. "Als je nou in het normale leven je verslaapt, dan is het niet zo dat je iemand zomaar kunt wegsturen of kunt straffen", aldus Derksen. "Dat doe je met kleuters. Een keeper verslaapt zich, dan denk ik: het is wat, het is wat. Dan wordt hij als een Jan Lul op de tribune gezet, omdat meneer Flekken op de bank moet zitten. Als die keeper karakter heeft, zegt hij: 'Joh, bekijk jij het de komende jaren. Wanneer er een andere bondscoach komt, dan ben ik weer beschikbaar.'"

Ook René van der Gijp is kritisch op Van Gaal. "Louis is natuurlijk ook een uitvinder", aldus Van der Gijp. "Die Mark Flekken, wat moet je daar nou mee? Die jongen is tot zijn 27e overal derde keeper geweest. Dat is toch gewoon om even te laten blijken dat je invloed hebt als coach en dat je dingen ziet die bij een ander niet opkomen. Jij staat daar zo ver boven. Het is ook dat Louis wil laten zien: kijk mij eens hard zijn." Derksen voegt toe: "Memphis Depay en Virgil van Dijk hadden zich best wel kunnen verslapen, maar met de derde keeper kun je dat rustig doen."