Excelsior blijft aan kop; Ünüvar scoort twee keer en ontsnapt aan rood

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 21:57 • Chris Meijer • Laatste update: 22:17

Excelsior staat na vrijdagavond alleen aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers wonnen zelf in eigen huis met 3-0 van VVV-Venlo en zagen naaste achtervolger De Graafschap met een 0-0 gelijkspel punten morsen tegen FC Eindhoven. FC Volendam neemt daardoor de tweede plaats over van de Superboeren, daar de ploeg van trainer Wim Jonk met 1-5 te sterk was voor Telstar. Naci Ünüvar eiste in de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong FC Utrecht (3-1) een hoofdrol op: de achttienjarige vleugelaanvaller scoorde twee keer, maar ontsnapte tevens aan een rode kaart.

Excelsior - VVV-Venlo 3-0

Dat Excelsior niet al razendsnel op voorsprong stond tegen VVV-Venlo, was een klein wonder. De Rotterdammers regen de kansen in de beginfase aaneen, via onder meer Siebe Horemans en Marouan Azarkan. De grootste kans was echter voor Thijs Dallinga, die de paal raakte. Op slag van rust was het uiteindelijk raak voor Excelsior, toen Reuven Niemeijer raak kopte op aangeven van Horemans. Nadat Dalling kort na rust nog had nagelaten om met het hoofd de score te verdubbelen, liep Excelsior al vroeg in de tweede helft weg bij VVV. Niemeijer schoot met 53 minuten op de klok zijn tweede treffer van de avond binnen en zag Dallinga drie minuten later het duel beslissen door de score naar 3-0 te tillen. Dat het in de slotfase niet nog enigszins spannend werd, was te danken aan Stijn van Gassel. De doelman van Excelsior voorkwam doelpunten van Erik Sorga en Joeri Schroijen.

De Graafschap - FC Eindhoven 0-0

In de eerste helft kwamen beide ploegen op De Vijverberg niet verder dan een aantal speldenprikjes over en weer: Hicham Acheffay en Elmo Lieftink lieten zich namens De Graafschap zien, terwijl Jasper Dahlhaus, Barnabás Rácz en Joey Sleegers mogelijkheden voor FC Eindhoven kregen. Na rust ging De Graafschap nadrukkelijker op zoek naar de voorsprong. Doelman Nigel Bertrams voorkwam echter doelpunten van Elmo Lieftink, Julian Lelieveld en Devin Haen, terwijl de paal een treffer van Rick Dekker in de weg stond. Doordat FC Eindhoven de rangen in de slotfase gesloten hield, vielen er uiteindelijk geen doelpunten meer in Doetinchem.

Telstar - FC Volendam 1-5

Telstar en FC Volendam traden om aandacht te vragen voor de LHBTI-gemeenschap in speciale regenboogtenues. De thuisploeg kwam na twaalf minuten spelen op voorsprong, toen Volendam-doelman Filip Stankovic mistastte en Özgür Aktas raak kopte. Volendam trok daarna echter razendsnel de wedstrijd naar zich toe, want de gelijkmaker van Ibrahim El Kadiri vormde het startschot voor een oppermachtige periode van Volendam. Robert Mühren schoot Volendam na een fraai passje van Van Mieghem op voorsprong. Door een doelpunt van Van Mieghem en de tweede treffer van Mühren liep Volendam voor rust nog uit naar een comfortabele 1-4 voorsprong.

Volendam nam na rust wat gas terug, waardoor Telstar via Glynor Plet kansen kreeg om enigszins terug te komen in het duel. Die hoop kon na 67 minuten echter definitief de prullenbak in, nadat Mührens vervanger Jim Beers vanuit een hoekschop met het hoofd de verre hoek vond. Daarmee bepaalde hij naar later bleek de eindstand op 1-5, ondanks dat Telstar nog de nodige kansen kreeg om de marge te verkleinen. Onder meer Tom Overtoom, Gyliano van Velzen en Plet slaagden er echter niet in om nog tot scoren te komen.

NAC Breda - Jong AZ 1-0

NAC Breda schoot in het eigen Rat Verlegh Stadion uit de startblokken tegen de verrassende nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, wat al snel resulteerde in kansen voor Odysseus Velanas, Ruben Ligeon en Ralf Seuntjens. Met 24 minuten op de klok was het raak: een afgemeten voorzet van Thom Haye bereikte Danny Bakker, die raak kopte. Doordat NAC via onder meer Velanas naliet om de score op te voeren, bleef Jong AZ in de wedstrijd. Iman Griffith had de gelijkmaker kunnen verzorgen en passeerde NAC-doelman Nick Olij ook al, maar zag Dion Malone en Bakker de kans verijdelen. Uiteindelijk slaagde NAC erin om de minimale overwinning over de streep te trekken, ondanks dat Thijs Oosting nog heel dicht bij de gelijkmaker was.

Helmond Sport - ADO Den Haag 0-0

De wedstrijd tussen Helmond Sport en ADO Den Haag werd een kwartier later afgetrapt, omdat de bussen met bezoekende supporters nog onderweg waren. Toen de fans uit Den Haag waren gearriveerd, duurde het door op het veld gegooid vuurwerk nog even voor het duel kon beginnen. De eerste helft leverde echter weinig vuurwerk op in het SolarUnie Stadion. Vijf minuten voor rust was de eerste kans voor Arno Van Keilegom, wiens schot rakelings naast ging. Ook de tweede helft kende weinig hoogtepunten, al waren de beste kansen voor ADO via Samy Bourard en Sem Steijn. Doelpunten vielen er uiteindelijk dan ook niet in Helmond.

TOP Oss - FC Emmen 1-2

TOP Oss was voorafgaand aan het duel met FC Emmen al zes wedstrijden zonder overwinning en mocht van geluk spreken dat er na de eerste helft niet al een achterstand op het scorebord stond. Doelman Norbert Alblas of de lat bleken een sta-in-de-weg bij kansen voor Jeredy Hilterman, Rui Mendes en Peter van Ooijen. Kort na rust viel de openingstreffer echter aan de andere kant, toen Justin Mathieu raak schoot op aangeven van Kay Tejan. De openingstreffer bleek voor TOP Oss een inspiratie te zijn, want de thuisploeg kreeg het initiatief in handen. Toch stond het twintig minuten voor het einde weer gelijk, door een doelpunt van Jasin-Amin Assehnoun. In de slotfase waren de beste mogelijkheden via Mendes en Assehnoun nog voor FC Emmen, maar een winnaar leek er niet meer te komen. Jeroen Veldmate bezorgde de ploeg van trainer Dick Lukkien in de derde minuut van blessuretijd nog een overwinning.

Jong Ajax - Jong FC Utrecht 3-1

Jong FC Utrecht begon sterk en kwam vroeg op voorsprong. Remco Balk wist met zijn rug naar het doel te draaien en kon de bal zo achter Jay Gorter schieten: 0-1. In de 25e minuut zette Ünüvar de gelijkmaker op het scorebord, door een pass vanaf de rechterflank van Youri Regeer knap mee te nemen en vervolgens binnen te knallen: 1-1. Ünüvar speelde sowieso uitstekend, maar liet zich ook van een mindere kant zien, door met zijn noppen vooruit in te komen op Rick Meissen. Scheidsrechter Martijn Vos liet de aanvallende middenvelder van Jong Ajax ontsnappen met geel.

Dat stelde Ünüvar in de gelegenheid om de wedstrijd een kwartier voor tijd te beslissen. De jeugdinternational schoot de bal na een dribbel eerst nog op de hak van een tegenstander, maar schoot de rebound vervolgens overtuigend achter Fabian de Keijzer: 2-1. Jong FC Utrecht kwam nog dicht bij de gelijkmaker en zag de bal via het been van Ajax-verdediger Donny Warmerdam op de paal ploffen. Jong Ajax besliste het duel twee minuten voor tijd via Terrence Douglas, die na een vlotlopende aanval van dichtbij doeltreffend uithaalde: 3-1.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 2-2

Jong PSV werd in de negende minuut letterlijk een handje geholpen door Rody de Boer. De doelman van Roda JC ving een hoge voorzet van Johan Bakayoko vanaf rechts bij de tweede paal op, maar liep vervolgens het eigen doel in: 0-1. Roda kwam in de 25e minuut terug via Niek Vossebelt, die een lage voorzet van Dylan Vente kon binnen lopen: 1-1. Op slag van rust zagen de Limburgers tot twee keer toe een bal van de lijn gehaald worden na schoten van dichtbij van Patrick Pflücke en Amir Absalem. Een gouden wissel bracht Roda na rust aan de leiding, omdat Xian Emmers twee minuten na zijn entree een assist van opnieuw Vente kon binnen tikken: 2-1. Jong PSV sleepte in de vierde minuut van de blessuretijd een punt uit het vuur. Dante Sealy krulde de bal vanaf de rechterzijde van het strafschopgebied prachtig in de kruising: 2-2.

Wat gebeurt hier dan?! Rody de Boer vangt de bal en valt in zijn eigen doel... ????#TELVOL pic.twitter.com/IVi58pc0wQ — ESPN NL (@ESPNnl) October 15, 2021

MVV Maastricht – FC Dordrecht 2-1

Al na drie minuten spelen kreeg MVV een enorme mogelijkheid om de score open te breken, maar Mart Remans werkte het leer tegen de binnenkant van de paal. Dertien minuten later was het wel raak. Dordrecht-doelman Liam Bossin liet de bal los, waardoor Mitchy Ntelo kon binnentikken. Vlak daarna verdubbelde Remans de marge. Seydine N’Diaye deed vier minuten voor de thee wat terug voor de hekkensluiter door de 2-1 binnen te koppen. In tweede helft kwam Dordrecht het sterkst uit de kleedkamers, maar waren het de Limburgers die het dichtst bij een treffer kwamen: een inzet van Orhan Dzepar werd door N’Diaye van de lijn gehaald. Dordrecht kwam niet meer langszij en blijft vooralsnog op de laatste plek staan.

FC Den Bosch – Almere City 1-0

Het was nota bene ex-Almere City-speler Soufyan Ahannach die al na twintig minuten spelen zorgde voor het openingsdoelpunt: uit een corner van Roy Kuijpers werkte de middenvelder de 1-0 binnen. In de 26ste minuut moest Jonas Arweiler ook nog eens noodgedwongen het veld verlaten, wat de de al door blessures geteisterde ploeg van Gertjan Verbeek nog meer kopzorgen gaf. Toch waren het de bezoekers die het beste van het spel hadden in de tweede helft en een levensgrote kans kregen via Maarten Pouwels, die de bal voor een leeg doel naast wist te tikken. Almere City bleef tot aan het eind van de wedstrijd aanzetten, maar Den Bosch-doelman Wouter van der Steen wist zijn doel schoon te houden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 11 7 1 3 10 22 2 FC Volendam 10 6 3 1 13 21 3 De Graafschap 11 6 2 3 5 20 4 FC Emmen 11 6 1 4 7 19 5 Jong AZ 10 6 0 4 2 18 6 ADO Den Haag 11 7 2 2 10 17 7 FC Eindhoven 11 5 2 4 0 17 8 VVV-Venlo 11 5 1 5 -1 16 9 Roda JC Kerkrade 10 4 3 3 4 15 10 Jong FC Utrecht 10 4 3 3 4 15 11 Jong Ajax 10 5 0 5 2 15 12 MVV Maastricht 11 5 0 6 -14 15 13 Helmond Sport 11 4 1 6 -4 13 14 NAC Breda 10 3 3 4 -1 12 15 FC Den Bosch 11 4 0 7 -7 12 16 Telstar 10 3 3 4 -8 12 17 Jong PSV 10 3 2 5 -3 11 18 TOP Oss 11 3 1 7 -7 10 19 Almere City FC 11 2 3 6 -3 9 20 FC Dordrecht 11 1 3 7 -9 6