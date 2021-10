Besiktas faalt ondanks rentree van meerdere belangrijke spelers

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 20:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Besiktas is er vrijdagavond niet in geslaagd de koppositie in de Süper Lig over te nemen. Sergen Yalçin zag diverse spelers terugkeren van blessures, maar zag zijn ploeg toch ten onder gaan tegen Istanbul Basaksehir: 3-2. Besiktas blijft daardoor steken op de derde plek in de competitie. Dinsdag speelt de club in de Champions League thuis tegen Sporting Portugal.

Voor Besiktas kwam de interlandbreak als geroepen, want de club zag zijn overvolle ziekenboeg behoorlijk leegstromen. Zo keerden met Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal en Welinton drie belangrijke spelers terug in de basis, terwijl Cyle Larin direct na rust als invaller zijn rentree maakte. Basaksehir, waar Nacer Chadli voor het eerst dit seizoen een basisplaats kreeg, had het betere van het spel in de openingsfase. De bezoekers kregen een enorme kans via Berkay Özcan, die doorbrak in het strafschopgebied maar rakelings voorlangs mikte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op slag van rust gaf Besiktas de openingstreffer min of meer weg, omdat Mert Günok een niet al te ingewikkeld schot van Edin Visca slecht verwerkte. De goalie van Besitkas kaatste de bal recht het strafschopgebied in, waarna Stefano Okaka kon binnentikken: 1-0. De ervaren Günok had van Yalçin juist weer eens de kans gekregen, nadat de jonge Ersin Destanoglu de laatste wedstrijden, waaronder tegen Ajax, de voorkeur kreeg onder de lat.

De doorgebroken Chadli had de score voor Basaksehir kort na rust kunnen vergroten, maar de oud-aanvaller van FC Twente mikte via het lichaam van Günok naast. Besiktas kwam na een uur spelen terug in de wedstrijd, toen Basaksehir-doelman Volkan Babacan de bal zomaar in de voeten speelde bij Alex Teixeira, die wel raad wist met dat cadeau: 1-1. Beide ploegen kregen kansen, maar Basaksehir trok aan het langste eind. In de 84e minuut tikte Osaka een voorzet vanaf de rechterflank van Fredrik Gulbrandsen binnen: 2-1. Een counter zorgde twee minuten later voor de beslissing. Visca legde de bal in het strafschopgebied terug naar Gulbrandsen, die de bal binnen plaatste: 3-1. Via een penalty van Michy Batshuayi kwam Besiktas nog terug tot 3-2.