Twee Nederlanders over in de race voor Golden Boy-award

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 19:56 • Laatste update: 19:59

Ryan Gravenberch en Jurriën Timber maken nog steeds kans op de titel Golden Boy. De Ajacieden zijn de overgebleven twee Nederlanders in de uitgedunde shortlist van twintig spelers die er nog is voor de award, die ieder jaar wordt uitgereikt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. Myron Boadu (AS Monaco), Brian Brobbey (RB Leipzig) en Mohamed Ihattaren (Sampdoria) overleefden de schifting niet.

Gravenberch en Timber bevinden zich in een illuster rijtje, waarin de concurrentie voor de prijs niet mals is. Zo maken Gavi, Pedri (beiden Barcelona), Rodrygo, Eduardo Camavinga (beiden Real Madrid), Mason Greenwood (Manchester United), Jamal Musiala (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal), Giovanni Reyna en Jude Bellingham (beiden Borussia Dortmund) nog kans op de prijs. België heeft met Charles De Ketelaere (Club Brugge) ook een kanshebber.

Gravenberch is voor het tweede seizoen op rij basisspeler in het elftal van Ajax-trainer Erik ten Hag; Timber verzekerde zich vorige voetbaljaargang van een vaste plek. Beide spelers werden afgelopen zomer opgenomen in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal en behoren ook de afgelopen tijd steevast tot de namen waar bondscoach Louis van Gaal een beroep op doet.

Mocht een van de twee Ajax-talenten er vandoor gaan met de titel, dan komt hij in een rijtje met landgenoten Rafael van der Vaart, die de allereerste editie van de verkiezing in 2003 won, en Matthijs de Ligt, die de prijs in 2018 in de wacht sleepte. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Erling Braut Haaland, die met 302 punten tegenover 239 punten runner-up Ansu Fati achter zich liet.

De twintig kanshebbers op de Golden Boy-award:

Karim Adeyemi (door Red Bull Salzburg verhuurd aan FC Liefering)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Charles De Ketelaere (Club Brugge)

Gavi (Barcelona)

Bryan Gil (Tottenham Hotspur)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Mason Greenwood (Manchester United)

Daniel Maldini (AC Milan)

Jamal Musiala (Bayern München)

Nuno Mendes (door Benfica verhuurd aan Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Roberto Piccoli (Atalanta)

Yeremi Pino (Villarreal)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Rodrygo (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (door Arsenal verhuurd aan Saint-Étienne)

Jurriën Timber (Ajax)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)