‘Er is een goede kans dat Ajax hem kan huren met verplichte optie tot koop’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 19:46 • Laatste update: 19:49

Mike Verweij vindt dat Ajax snel werk moet maken van de terugkeer van Brian Brobbey. De negentienjarige spits liet Amsterdam afgelopen zomer transfervrij achter zich voor een overstap naar RB Leipzig, maar de Ajax-watcher van De Telegraaf hoort geluiden dat Brobbey ‘op zijn knieën’ zou willen terugkeren. Verweij denkt dat Ajax Brobbey met een optie tot koop zou kunnen huren van RB Leipzig.

“Ik vind dat Ajax heel snel werk moet maken van de terugkeer van Brian Brobbey”, begint Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf “Als die tegenwoordig als rechtsback bij RB Leipzig invalt, moet je je verlies nemen. Ajax heeft hem natuurlijk transfervrij zien vertrekken. Maar ik denk dat er een hele goede kans is dat wanneer Ajax zich nu meldt, ze hem kunnen huren met een verplichte optie tot koop. Waarom zou je niet een keer over je trots heen stappen en zo’n jongen voor een paar miljoen euro terughalen?”

Verweij krijgt de vraag of Ajax al bezig is met een eventuele terugkeer van Brobbey. “Nee, maar ik denk dat die jongen op z’n knieën terug wil naar Amsterdam. Die geluiden hoor je ook. Ik kan me niet voorstellen dat hij heel gelukkig is bij Leipzig”, antwoordt de Ajax-watcher van De Telegraaf. Brobbey speelde voorlopig zes wedstrijden voor RB Leipzig, allemaal als invaller. De spits zei vorige week in een interview met De Telegraaf dat hij ‘deze ervaring misschien maar moet meemaken’.

“Hij vertelde daar een iets ander verhaal, maar Mike heeft bronnen en ingangen waardoor hij weet dat dit misschien snel wel aan de orde gaat komen”, zo haakt Valentijn Driessen in. “Ik moet eerlijk zeggen: als Brobbey het bij Leipzig al niet redt, waar drie halve spitsen rondlopen... Ik denk dat Ajax hem niet terug moet nemen, dat moet je niet willen. Ik snap het wel vanuit de opleidingsgedachte, we hebben al heel lang geen spits kunnen opleiden. Nu hebben we er een.”

“Maar hij maakt Ajax niet beter”, vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. “Het is niet zo dat Ajax beter gaat voetballen met Brobbey in plaats van Haller. Je moet beter, doorselecteren. Deze jongen heeft gekozen voor Leipzig. Als hij had willen blijven, had Ajax dat moeten doen. Je moet zo’n jongen uit de eigen opleiding een kans geven. Die kans wilde hij niet, want hij is weggegaan. Dan moet je verder kijken naar zijn kwaliteiten. Gaat hij Ajax verder brengen in Europa? Ik denk het niet.”

“Ajax geeft wel een signaal af, want Danilo is de tweede spits achter Haller en hij komt eigenlijk niet in de plannen voor”, benadrukt Verweij. “Ze hebben er bewust voor gekozen geen tweede spits te halen, ondanks het vertrek van Brobbey en Huntelaar. Tadic is het enige echte alternatief voor Haller. Ik denk dat je Brobbey heel goed terug kan halen. Hij is nu nog niet goed genoeg om Ajax de Champions League te bezorgen, maar in de Eredivisie kan hij van grote waarde zijn. Via de Eredivisie kan hij een hoger niveau bereiken.”

Verweij denkt dat Ajax niet diep in de buidel hoeft te tasten om Brobbey terug te halen naar Amsterdam. “Ik denk als Ajax vijf miljoen biedt, dat ze hem hebben. De trainer (Julian Nagelsmann, red.) en de sportief directeur (Markus Krösche, red.) die hem naar Leipzig gehaald hebben, zijn vertrokken. Hij zit daar in een stad... Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat hij doodongelukkig is. Dat zijn ook de signalen die je krijgt.”