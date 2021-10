Mino Raiola loopt tientallen miljoenen mis door ingrijpen van FIFA

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 18:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:50

De FIFA werkt aan een verbod op de 'dubieuze' dubbelrol die zaakwaarnemers in het moderne topvoetbal vaak innemen bij transfers, zo bevestigt de wereldvoetbalbond aan The Times. De FIFA gaat het onmogelijk maken voor belangenbehartigers om zowel de speler als een betrokken club te vertegenwoordigen. Per grote transfer gaat dat zaakwaarnemers miljoenen euro's kosten.

Het wereldwijde voetbalorgaan stelt voor om een dubbele vertegenwoordiging van speler én club te verbieden bij alle transfers waarbij een betrokken voetbal meer dan 175.000 euro per jaar gaat verdienen. In praktijk betekent dat dat het verbod zal gelden voor vrijwel alle transfers in de hoogste afdelingen van de grotere voetballanden. Ter illustratie: het gemiddelde Eredivisie-salaris kwam vorig jaar uit op 291.000 euro per seizoen, in de topcompetities ligt dat nog veel hoger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De dubbele vertegenwoordiging van zaakwaarnemers is de FIFA een doorn in het oog. Vorig seizoen was in liefst tachtig procent van de deals in de Premier League sprake van een dubbelfunctie, waarbij de zaakwaarnemer dus zowel de registerende club als de speler vertegenwoordigde. Het gaat daarbij zowel om overschrijvingen naar nieuwe clubs als de heronderhandeling van een contract bij dezelfde werkgever.

Het meest extreme voorbeeld in de Premier League is de transfer van Paul Pogba, die in 2016 voor een toenmalig Engels recordbedrag van 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United ging. Zaakwaarnemer Mino Raiola vertegenwoordigde daarbij opmerkelijk genoeg alle drie de partijen en streek een commissie op van bijna vijftig miljoen euro.

Het aanstaande verbod van de FIFA zal Raiola en bijvoorbeeld ook Jonathan Barnett, een van de grootste zaakwaarnemers in het Britse voetbal, vele miljoenen euro's kosten. Barnett geeft tegenover The Times aan dat voetbalagenten gezamenlijk juridische stappen voorbereiden tegen de FIFA. "We zullen ze in de rechtbank gaan zien in heel Europa", aldus Barnett. "De FIFA weet niets van wat agenten doen en ze schrijven regels voor zonder goed overleg."

Barnett betoogt dat er niets mis is met dubbele vertegenwoordiging door zaakwaarnemers. "Het is voor verschillend werk", zegt de agent van onder meer Jack Grealish, Gareth Bale, Eduardo Camavinga en Saúl Ñíguez. "Een zaakwaarnemer wordt betaald om de belangen van de speler te behartigen, en als hij werk doet voor een club dan is een deel daarvan daarvoor. Het belangrijkst is dat de speler er honderd procent van op de hoogte moet zijn en dat is wat we doen. De speler kent onze commissie en als ze daar blij mee zijn, doen we de deals."