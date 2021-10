Eigenaar van Manchester City meldt zich voor ADO Den Haag

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 17:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:55

City Football Group toont belangstelling voor de overname van ADO Den Haag, zo meldt het Algemeen Dagblad. De investeringsmaatschappij, die Manchester City en tal van andere clubs in de portefeuille heeft, voert sinds vorige week gesprekken met de directie van de noodlijdende club. ADO heeft nóg een ijzer in het vuur, want er is ook een Japanse overnamekandidaat in het spel.

Na het afhaken van de groep van Jeroen Lentze en Martin Jol leek ADO geen nieuwe eigenaar meer te kunnen vinden, maar nu zijn er dus toch weer twee serieuze kandidaten. De City Group van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan bezit naast Manchester City ook New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama Flügels Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK en Troyes. De directie van ADO bevestigt verder dat er ook serieuze onderhandelingen worden gevoerd met het Japanse ACA Investments.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

ADO Den Haag koerst rechtstreeks op de afgrond af en heeft tot 1 november de tijd om een nieuwe eigenaar te vinden, of in ieder geval een bankgarantie van 5,1 miljoen euro. Lukt dat niet, dan wordt de proflicentie van de club uit de Keuken Kampioen Divisie ingetrokken. ADO heeft inmiddels zes punten in aftrek gekregen in de competitie. Omdat die puntenaftrek niet geldt voor het periodeklassement, wist de club de eerste periode te winnen. Daarmee is de club dus al minimaal verzekerd van deelname aan de Keuken Kampioen Play-offs aan het eind van het seizoen.