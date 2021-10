De Telegraaf komt met nieuwe details over losbandig gedrag van Ihattaren

Vrijdag, 15 oktober 2021

Mohamed Ihattaren heeft er de afgelopen tijd geen levensstijl op nagehouden die past bij een profvoetballer, zo meldt De Telegraaf. In navolging van berichten van het Algemeen Dagblad voegt de krant toe dat Ihattaren niet alleen tripjes naar bekenden heeft gemaakt in Monte Carlo en Milaan, maar ook 'geregeld gesignaleerd is in het uitgaansleven' van die plaatsen.

Volgens de officiële lezing, die ook door zijn zaakwaarnemer Mino Raiola wordt gedragen, is Ihattaren teruggekeerd naar Nederland vanwege privéredenen. De negentienjarige aanvallende middenvelder is door Juventus uitgeleend aan Sampdoria, maar kwam daar nog geen minuut in actie en zat pas één wedstrijd op de bank. Ihattaren heeft zijn tijdelijke werkgever niet kunnen overtuigen van zijn fitheid en nam het de afgelopen tijd niet nauw met trainingsafspraken die hij gemaakt had, zo weet De Telegraaf.

Juventus nam Ihattaren op de slotdag van de zomerse transferperiode voor enkele miljoenen over van PSV en verhuurde hem direct aan Sampdoria. Daar trainde hij een week met de groep mee, om vervolgens in de eerstvolgende wedstrijd tegen Internazionale (2-2) de volledige wedstrijd op de reservebank te blijven. Kort na dat duel concludeerde de technische staf dat Ihattaren niet wedstrijdfit was en kreeg hij een individueel trainingsschema.

Ihattaren zou zich onttrekken aan het regime dat hem bij Sampdoria is opgelegd en regelmatig niet verschijnen op trainingen. Daarnaast zou hij dus niet als een prof leven en geregeld gespot zijn in het uitgaansleven van meerdere steden. Sampdoria overweegt om het huurcontract op te zeggen, waarmee Ihattaren teruggestuurd zou worden naar Juventus. Laatstgenoemde club zit met de kwestie in de maag, daar de offensieve middenvelder tot medio 2025 is vastgelegd. Eventueel zou Ihattaren in januari aan een nieuwe verhuurperiode kunnen beginnen.