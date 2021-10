FC Utrecht beloont Adam Maher met nieuw contract

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 16:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:35

Adam Maher heeft zijn contract bij FC Utrecht verlengd, zo maken de Domstedelingen vrijdagmiddag wereldkundig via de officiële kanalen. Het oude contract van de 28-jarige middenvelder liep door tot medio 2022 en is met een jaar verlengd, waardoor Maher tot de zomer van 2023 vastligt. Utrecht beloont Maher daarmee voor zijn belangrijke rol in het elftal. De middenvelder speelt dit seizoen nagenoeg alles.

FC Utrecht nam Maher in de zomer van 2019 transfervrij over van AZ. Destijds tekende de middenvelder een contract voor drie jaar. Hij groeide vrijwel direct uit tot een vaste waarde en staat momenteel op 56 wedstrijden in de Eredivisie, 5 duels in de TOTO KNVB Beker en 2 Europese wedstrijden. “Adam is een hele belangrijke speler in onze ploeg, die zijn waarde meer dan bewezen heeft”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. “We zijn dan ook ontzettend blij dat we iemand met zijn kwaliteiten langer hebben kunnen binden aan de club en dat hij gelooft in onze ambities.”

Ook Maher is content met de nieuwe verbintenis. De middenvelder is een publiekslieveling in de Domstad. Supporters van FC Utrecht lieten hem de afgelopen maanden op sociale media meerdere keren weten dat ze graag zouden zien dat hij langer aan de club verbonden zou blijven. “Dat is ontzettend leuk en geeft een goed gevoel”, vertelt de hoofdrolspeler op de clubsite. "Het is mooi dat ook supporters je erbij willen hebben. Het gaat gewoon goed, we hebben een leuke groep en willen ook meer. Dan wil ik als speler graag laten zien dat we leuke dingen kunnen doen."

Maher heeft in het verleden meermaals aangegeven rond zijn 27ste in een buitenlandse competitie te willen spelen. Die ambitie lijkt hij op de lange baan te moeten schuiven. "Toen ik negentien was, zei ik: 'Mijn droomclub is Barcelona.' Dat is het nog altijd. Maar dat zegt uiteindelijk niks", vertelde hij eerder. "Een voetballoopbaan valt nu eenmaal niet te plannen. Ik heb geleerd naar mijn gevoel te luisteren. Ik heb genoeg kansen gehad om in het buitenland te tekenen, maar als de klik er niet is, dan moet je het niet doen. Als jonge speler moet je dromen, maar de realiteit kan anders zijn."