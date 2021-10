AZ voerde gesprek buiten medeweten van Jansen: ‘Poku keek zijn ogen uit’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 16:12 • Mart Oude Nijeweeme

Een groepsgesprek zonder aanwezigheid van de technische staf heeft er bij AZ vermoedelijk toe geleid dat de Alkmaarse formatie de weg omhoog heeft ingezet. De selectiespelers staken na de 3-1 nederlaag tegen FC Twente de koppen bij elkaar om het onheil te bespreken. Wat volgde was een zegereeks van drie duels. De ploeg van trainer Pascal Jansen, die zelf niet bij het gesprek aanwezig was, hoopt de serie zondag tegen FC Utrecht door te trekken.

Vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje werd bekend dat de selectie van AZ zelf de koppen bij elkaar heeft gestoken om de slechte seizoensstart te bespreken. Op aandringen van aanvoerder Owen Wijndal en routinier Bruno Martins Indi werd zelfs besloten om de technische staf en hoofdtrainer Jansen niet bij het gesprek te betrekken. "Dat vind ik alleen maar goed", reageerde Jansen vrijdag op het groepsgesprek. "We spreken als staf met de spelers over gedeelde verantwoordelijkheid. Het feit dat de jongens bij elkaar zijn gaan zitten en het één en ander hebben besproken, is in mijn beleving niet meer dan logisch."

Het gesprek vond daags na de pijnlijke nederlaag tegen Twente plaats, toen Timo Letschert in de fout ging en op eigen houtje terugkeerde naar Alkmaar. Maar ook de centrumverdediger was aanwezig. "De zeventienjarige Ernest Poku, die keek zijn ogen uit, naar wat ik gehoord heb”, vervolgt Jansen. "Owen en Bruno hebben wel één en ander naar mij teruggekoppeld, maar dat blijft binnen de groep." AZ boekte de voorbije weken zeges op Go Ahead Eagles (5-0) FK Jablonec (1-0) en SC Cambuur (0-1). Jansen: "Het zal ongetwijfeld zijn bijdrage hebben gehad."

Het is nog de vraag of Jansen tegen Utrecht kan beschikken over Jordy Clasie. De middenvelder haakte vrijdagochtend voorafgaand aan de training af met buikklachten. "Hij is naar huis gegaan, het is afwachten", aldus Jansen. Ook achter de naam van Fredrik Midtsjö staat nog een vraagteken. "Fredrik heeft goed gebruik kunnen maken van de interlandbreak. Hij heeft kunnen herstellen en op kunnen trainen. Vandaag heeft hij zijn maximale sprints kunnen doen en de training volgemaakt, net als eergisteren. Het ziet er naar uit dat hij zondag gewoon gaat redden."