Super League komt met nieuwe opzet: meer clubs welkom

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 15:35 • Laatste update: 15:39

De plannen voor een te vormen Super League werden eerder dit jaar na de bekendmaking van het project direct afgeschoten door fans, media en clubs wereldwijd. De initiatiefnemers hebben nu een nieuwe opzet voorgesteld. In het voorstel wordt duidelijk dat er niet langer sprake is van een gesloten competitie, iets waar een storm aan kritiek over kwam tijdens de eerste mislukte poging.

In het eerste voorstel was er alleen plaats voor de Europese elite. Promotie en degradatie was niet mogelijk en nieuwe clubs waren niet welkom. Volgens het nieuwe concept, dat is ingezien door het Duitse magazine WirtschaftsWoche, zal de nieuw te vormen competitie uit twintig clubs bestaan. In een divisie lager zijn er nog eens twintig andere ploegen actief. Clubs blijven wel actief in hun nationale competitie. De UEFA, de organisator van de Champions League, is fel tegenstander van het initiatief. De voetbalbond houdt vol dat een Super League in strijd is met de eigen reglementen.

Na wereldwijde kritiek trokken Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale zich terug uit het project. Real Madrid, Barcelona en Juventus zijn nog steeds voorstander van de Super League. In het nieuwe voorstel is ook aan de supporters gedacht. Meereizende supporters kunnen op subsidie rekenen als ze uitduels willen bezoeken. In de finale wordt bovendien zeventig procent van alle plaatsen gereserveerd voor supporters van de twee finalisten.

De organisatie van de Super League hoopt door deze verandering de UEFA een hak te zetten en de voetbalwereld en de clubs, die aangesloten zijn bij de Europese voetbalbond, alsnog voor zich te winnen. Het Europese Hof van Justitie zal naar verwachting volgend jaar zomer toetsen of de UEFA zijn machtspositie misbruikt. Een anoniem lid van de organisatie van de Super League verzekert dat clubs door de veranderingen in het concept geïnteresseerd zijn in het project. “We zien interesse van clubs om met ons samen te werken, zodra het Europese Hof van Justitie de juridische basis heeft opgehelderd.”