Klopp deelt op persconferentie plaagstoot uit aan trainerskerkhof Watford

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 15:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:23

Jürgen Klopp was vrijdagmiddag tijdens de persconferentie ouderwets op dreef. De manager van Liverpool, die zaterdag met zijn ploeg tegenover Watford staat, liet zich onder meer uit over de werkwijze van de clubleiding van zijn eerstvolgende opponent. Watford besloot dit seizoen als eerste club in de Premier League zijn manager op straat te zetten en haalde Claudio Ranieri in huis als vervanger van Xisco. Klopp kon het dan ook niet laten om een sneer uit te delen naar de clubleiding van Watford.

"Ik respecteer alle clubs, maar hoe zij omgaan met managers, is wel hard", stak Klopp meteen van wal. "Telkens als ik de naam van mijn Watford-collega heb onthouden, is hij alweer ontslagen." Dat Ranieri de honneurs vanaf heden waarneemt, vindt Klopp wél leuk. "Hij is is 69 jaar, maar ziet er jonger uit dan ik, haha. We hebben deze week trouwens vooral beelden van Sampdoria (de vorige club van Ranieri, red.) bekeken, om ons voor te bereiden op Watford." Ranieri stond voor het laatst bij Sampdoria langs de lijn, waar hij sinds 2019 eindverantwoordelijke was.

Klopp baalt van het feit dat hij tegen Watford niet kan beschikken over Fabinho en Alisson Becker, die in de nacht van donderdag op vrijdag in actie kwamen namens Brazilië. "Maar het probleem is: als ik er iets van zeg, lijkt het alsof ik gefrustreerd ben", aldus Klopp. "Dat bén ik niet. Er is echt geen kans dat ze gaan spelen, nee. Natuurlijk niet. Iemand heeft besloten dat Brazilië op donderdagnacht speelt en wij vroeg op zaterdagmiddag. We hebben een grote selectie, dat klopt, maar die hebben we niet zodat we kunnen omgaan met FA-beslissingen. Atlético speelt dit weekend bijvoorbeeld niet. Dat zou hier nooit gebeuren. Maar goed, dit weten we al een tijdje."

Ook over de werkwijze van Jong Engeland is Klopp niet te spreken. "Curtis Jones is geblesseerd teruggekomen, dat is niet goed", aldus de Duitser. "Ze speelden tegen Andorra, geweldig, belangrijk dat Curtis minuten heeft gemaakt, maar nu komt hij geblesseerd terug. Het is lastig om met de mensen daar in contact te komen Als de FA ons niet wil helpen... Kijk, ze moeten ook aan andere dingen denken dan alleen aan zichzelf. Ik zit hier al zes jaar en het gaat altijd op deze manier. Waarom praten we daar niet over?"