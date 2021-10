Slot verklapt vervanger van afwezige Sinisterra; Nelson staat voor debuut

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

Arne Slot heeft vrijdag op de afsluitende persconferentie nagenoeg zijn opstelling verklapt voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De trainer van Feyenoord kan zaterdagavond niet beschikken over Luis Sinisterra, die ontbreekt vanwege interlandverplichtingen. De buitenspeler wordt vervangen door Cyriel Dessers, waardoor Bryan Linssen naar de linkerkant verhuist. Marcos Senesi is wel fit genoeg om aan te treden.

Voor Reiss Nelson lonkt zaterdagmiddag met RKC zijn debuut voor Feyenoord, nadat hij vlak na zijn komst geblesseerd raakte aan zijn lies. Nelson zat tegen Vitesse (2-1 verlies) al op de bank bij de Rotterdammers. “De kans dat hij zijn debuut maakt is wel reëel inderdaad, dat was het vorige keer nog niet”, zo gaf Slot aan. “Toen had hij echt nog heel weinig trainingen meegemaakt, laat staan serieuze trainingen. Hij heeft in de afgelopen twee weken wel echte trainingen meegemaakt en met ‘echt’ bedoel ik dat een training langer dan een half uur of drie kwartier duurt en er ook een bepaalde intensiteit in zit."

??? Gaat Reiss Nelson morgen zijn debuut maken voor Feyenoord? pic.twitter.com/VAflWsWGH6 — ESPN NL (@ESPNnl) October 15, 2021

Dat Nelson een ‘hele een begenadigde speler’ is, is voor Slot duidelijk. “Hij heeft bij Arsenal al meerder keren gespeeld en tijdens zijn uitleenbeurt bij TSG Hoffenheim onder Julian Nagelsmann, als ik me niet vergis, ook indruk gemaakt, dat is helder. Ik moet eerlijk zeggen dat wij de afgelopen maanden nog weinig van hem gezien hebben, omdat als hij meetrainde”, geeft Slot aan. “Hij was niet volledig fit, maar de laatste weken zie je wel waarom hij bij Arsenal onder contract staat en waarom hij het bij Hoffenheim in het verleden zo goed gedaan heeft. Hij heeft ook 45 minuten gemaakt in onze oefenwedstrijd (3-0 winst tegen De Graafschap red.), dus het begin is er voor hem.”

Volgens de trainer beschikt de huurling over veel kwaliteiten. “Hij is heel snel, kan heel snel van richting veranderen en zoekt snel de weg naar de goal. Dus ik denk dat hij een goede speler is, maar hij heeft nu één week met ons meegetraind en in de afgelopen vier of vijf maanden amper een wedstrijd gespeeld, dus laten we hem ook wat tijd geven voordat hij in zijn beste vorm kan laten zien.” Vanwege het drukke programma weet Slot dat die tijd er eigenlijk niet is. “De competitie gaat door dus hij zal, net als Alireza Jahanbakhsh, als het er echt om gaat, zijn wedstrijdritme op moeten doen.”

Dat Slot Sinisterra moet missen vanwege interlandverplichtingen, vindt hij spijtig. "Dit geldt niet alleen voor ons, het geldt voor alle clubs", aldus Slot over de afwezigheid van spelers door interlands. "Maar het verbaast me wel. Dit is volgens mij geen normale gang van zaken, dat je spelers niet kunt opstellen omdat ze te laat terugkeren van een interland. Hij zit niet bij de wedstrijdselectie, Cyriel gaat starten. Los daarvan is het voor Sinisterra wel heel mooi dat hij daar naartoe gaat, zeker als hij speelt. Het is mooi dat hij bij de selectie zit. Hopelijk neemt hij dat mee terug."

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Linssen, Dessers, Jahanbakhsh