Waarom Demba Ba in een kofferbak naar West Ham United werd gebracht

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 13:21 • Laatste update: 13:29

Demba Ba heeft zich uitgelaten over de opmerkelijke gang van zaken rond zijn transfer naar West Ham United in 2011. De voormalig spits, die afgelopen zomer op 36-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, werd door een vriend in een kofferbak naar de Londense club gebracht. De goalgetter kende een roemrijke carrière bij clubs als Chelsea, TSG Hoffenheim, Newcastle United en Besiktas, maar beleefde zijn mooiste avontuur bij West Ham.

De in Parijs geboren Senegalees had het lastig in zijn beginperiode als professioneel voetballer. Ba begon zijn voetballoopbaan in Frankrijk en kreeg een contract van zo’n duizend euro per maand bij FC Rouen, maar moest geld lenen om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Ba maakte in 2007 naam voor zichzelf bij Hoffenheim en kende vervolgens een succesvolle loopbaan in Engeland. De voormalig profvoetballer was 50 keer trefzeker in 122 wedstrijden voor West Ham United, Newcastle United en Chelsea.

Bij Hoffenheim had Ba een goede klik met zijn trainer Ralf Ragnick. Toen de Duitse oefenmeester vertrok, was ook voor de Senegalees het moment gekomen om de deur achter zich dicht te trekken. “Ik wilde daarna ook weg en de club beloofde dat ik mocht vertrekken, maar nam dat later terug”, vertelt de oud-spits in gesprek met The Athletic. Zonder toestemming van de Bundesliga-club vertrok Ba richting Engeland, waar hij in 2011 een contract tekende bij West Ham. “Iedereen in Duitsland was boos op me. Uli Hoeness zei: 'Geen enkele club zou hem moeten kopen.'”

Een transfer naar Stoke City leek in de maak, maar Ba kwam niet door de medische keuring vanwege knieklachten. De transfer naar West Ham had vervolgens de nodige voeten in aarde. The Hammers wilden niet dat het nieuws dat Ba de club kwam versterken zou uitlekken en dus werd hij in een kofferbak door een vriend naar de club gereden. “Maar het was niet de grootste auto, en ook niet de grootste kofferbak, dus ik stootte mijn hoofd bij iedere bocht. Boem, boem." De overstap naar West Ham werd uiteindelijk geen succes. De club degradeerde en Ba vertrok na een halfjaar richting Newcastle.