Juventus sorteert voor en identificeert opvolger van Matthijs de Ligt

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 12:28 • Laatste update: 12:30

Juventus hoopt zich komende zomer te versterken met Alessio Romagnoli, verzekert La Gazzetta dello Sport vrijdag. De verdediger van AC Milan is over een halfjaar transfervrij en wordt gezien als potentiële versterking, zelfs als dat zou betekenen dat Matthijs de Ligt daardoor vertrekt. Laatstgenoemde stond afgelopen seizoen al in de belangstelling van enkele Europese topclubs en die interesse is nog niet gaan liggen volgens de roze sportkrant.

Romagnoli maakte zes jaar geleden de overstap van AS Roma naar AC Milan. De stopper groeide bij i Rossoneri uit tot een belangrijke basiskracht, maar behoort bij Milan tot een van de grootverdieners met een jaarsalaris van zes miljoen euro. Mede daarom zou hij niet zeker zijn van een nieuw contract. Frederic Massara en Paolo Maldini onderhandelen ondertussen al twee jaar met Romagnoli om zijn contract te verlengen. De Italiaan moet een deel van zijn salaris inleveren en het is nog maar de vraag of hij daartoe bereid is. Juventus houdt de situatie nauwlettend in de gaten en heeft interesse om de verdediger naar Turijn te halen.

Bij Juventus heeft Giorgio Chiellini net zijn contract verlengd, maar de vraag is of de ervaren verdediger na het WK 2022 in Qatar zijn profcarrière nog wil voortzetten. De interesse van la Vecchia Signora in Romagnoli komt daardoor niet helemaal uit de lucht vallen. Mocht de verdediger van Milan daadwerkelijk voor Juventus kiezen, heeft dit volgens La Gazzetta dello Sport mogelijk gevolgen voor De Ligt. Meerdere Europese topclubs toonden afgelopen seizoen interesse, maar kregen destijds allemaal nul op het rekest.

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van De Ligt, sloot onlangs niet uit dat een vertrek uit Turijn tot de mogelijkheden behoort. Aan het einde van het seizoen treedt een ontsnappingsclausule in werking, waardoor de centrumverdediger voor 150 miljoen euro op te halen is. De voormalig Ajacied is inmiddels weer onbetwiste basisspeler bij Juventus. Bij het Nederlands elftal raakte hij zijn basisplaats onder bondscoach Louis van Gaal echter wel kwijt. Tijdens de afgelopen interlands tegen Letland (0-1) en Gibraltar (6-0) bleef De Ligt negentig minuten op de bank.