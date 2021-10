Pedri kost een miljard euro: ‘Het plafond is nog lang niet bereikt’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 09:24 • Laatste update: 09:28

Barcelona brak donderdag het contract van Pedri open en verlengde de samenwerking met vier jaar tot de zomer van 2026. De verbintenis van de achttienjarige middenvelder annex Spaans international bevat een afkoopsom van liefst een miljard euro. “Zo overspannen is de voetbalwereld nu”, zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. In Spanje hebben bijna alle voetballers hoe dan ook een dergelijke transferclausule, al varieren de bedragen enorm.

In 1985 werd in het Spaanse wetboek opgenomen dat een werknemer, dus ook een voetballer, zijn werkgever moet compenseren bij het vroegtijdig beëindigen van een contract. In de meeste gevallen wordt dit verplicht opgenomen in de verbintenis van een voetballer, omdat anders een arbitragecommissie de hoogte van de transfersom moet bepalen. De hoogte van de afkoopsom werd voorheen bepaald door de hoogte van het salaris, maar de verhoudingen zijn op dat gebied inmiddels zoek.

Van den Wall Bake schrikt soms nog steeds van de bedragen die de ronde doen. “Maar als je realistisch bent, is dit gewoon hoe overspannen de voetbalwereld nu is”, benadrukt de sportmarketeer in het dagblad. “Met 222 miljoen is Neymar nu de duurste speler, maar waar ligt het plafond? Dat is denk ik nog lang niet bereikt.” De transferclausule van Pedri betekent dat een club die een miljard euro neerlegt de middenvelder kan overnemen zonder dat er onderhandelingen met Barcelona hoeven plaats te vinden.

Van den Wall Bake sluit niet uit dat er in de toekomst een club zal zijn die een miljard euro neerlegt voor een voetballer. “De grenzen worden steeds meer opgerekt. Die partijen zijn straks bereid om dit soort bedragen te betalen, daar ben ik van overtuigd. Want zij hebben een bodemloze portemonnee.” Hij doelt bijvoorbeeld op de nieuwe eigenaren van Newcastle United. Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners en RB Sports & Media namen eerder deze maand voor 350 miljoen euro de aandelen van clubeigenaar Mike Ashley over. Die drie bedrijven hebben samen een geschat eigen vermogen van 350 miljard euro en daarmee heeft Newcastle opeens veruit de rijkste eigenaar ter wereld.

“Dat zijn heel trotse mensen, die Newcastle naar de wereldtop willen brengen. Daar willen ze heel veel geld voor betalen, bedragen die steeds weer voor verbazing zullen zorgen.” Hij vindt de bedragen persoonlijk belachelijk. “Maar aan de andere kant: als er idioten zijn die dat soort transfersommen willen betalen, wie ben ik dan om dat te bekritiseren? Je ziet dat de voetballerij nog steeds floreert en wint aan populariteit. Daar wil iedereen een graantje van meepikken.”

Na de contractverlenging van Pedri hoopt Barcelona nog een vijftal spelers langer aan zich te binden. Zo zou de Spaanse club ook de contracten van Ansu Fati, Gavi, Ronald Araújo, Ousmane Dembélé en Sergi Roberto willen verlengen.