‘In Nederland kon hij daar soms mee wegkomen, maar daar niet’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 08:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:44

De interlandperiode leek een welkome afwisseling voor Myron Boadu, maar niets was minder waar. De aanvaller van AS Monaco startte in het duel van Jong Oranje met de leeftijdsgenoten van Zwitserland (2-2) op de bank en tegen Jong Wales (5-0) kwam hij niet eens in actie omdat hij zich volgens bondscoach Erwin van de Looi niet van zijn beste kant had laten zien op de training. “Wat een speler altijd moet doen - en wat je ook mag verwachten - is ervoor gáán en laten zien dat hij graag beter wil worden en zich wil terugknokken naar een bepaald niveau”, zei hij na de klinkende zege op Wales.

“Zo ken ik hem niet", is de eerste reactie van Martin Haar op de woorden van Van de Looi. De 69-jarige Haar, nog steeds actief bij de jeugdopleiding van AZ, maakte de aanvaller mee vanaf diens eerste stappen in het profvoetbal. Het was toen een onbezorgde tijd, maar dat veranderde toen hij eenmaal bij het eerste van AZ terechtkwam. “Ik zag weleens trainingen van het eerste waarin hij bij een omschakelmoment even ging wandelen. Dan dacht ik: kom op, Myron, dat kan wel even wat meer”, vertelt hij vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haar had deze gedachte ook na de transfer van Boadu naar Monaco, waar hij na tien duels nog altijd droog staat. “In Nederland kon hij daar soms mee wegkomen. Maar daar, op het allerhoogste niveau, niet. Dan moet hij beseffen dat er meer wordt gevraagd. Als Myron zijn talent koppelt aan arbeid, wordt hij nog beter.” John van den Brom, voormalig trainer van AZ, noemt zijn voormalig pupil ‘een luipaard’. “Doezelend in het veld en dan bam, toeslaan. Zo is hij altijd geweest. Het is eigenlijk wachten op weer zo'n moment.”

Haar is ervan overtuigd dat de eigen omgeving van Boadu kritisch zal zijn. En niet alleen de vader van de aanvaller. “Ik ken José Fortes Rodriguez. Die zit er bovenop”, verwijst hij naar de zaakwaarnemer van Boadu. “Die kan keihard zijn.” Van den Brom wijst erop dat Boadu jarenlang het troetelkind van AZ was en tegelijkertijd ongeveer de meest onomstreden basisspeler in Alkmaar. “Als je dan bij Monaco weer helemaal onderaan de hiërarchie moet beginnen, met geweldige spitsen voor je, is dat wennen.”

Van den Brom maakt zich echter geen zorgen. “Kijk je naar de spitsen van Jong Oranje, dan hebben ze allemaal hun portie kritiek inmiddels wel gehad. Joshua Zirkzee in België en Brian Brobbey vanwege zijn keuze voor RB Leipzig. We moeten ook een beetje voorzichtig zijn met die jongens. Er is toch niemand die opeens twijfelt aan de kwaliteiten van Myron?”