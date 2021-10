Valentijn Driessen zet vraagtekens: ‘Hij smeekte Van Gaal op z’n blote knieën’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 07:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:52

Louis van Gaal hoopt zich met het Nederlands elftal te kwalificeren voor het WK van 2022 in Qatar en doet dat, op verzoek van de internationals, met een 4-3-3-systeem. De bondscoach verzekerde meermaals dat hij de spelers niet van de beoogde transformatie naar een 5-3-2-systeem richting en tijdens het mondiale eindtoernooi in het Arabisch emiraat hoeft te overtuigen, al is dat in de optiek van Valentijn Driessen vooral ‘een self fulfilling prophecy’, omdat hij 'de spelers selecteert en opstelt die bij zijn inzicht (5-3-2) passen en voor anderen geen plaats inruimt'.

“Elke keer komt Van Gaal met het argument dat Nederland maar één rechtsbuiten heeft en Oranje vanwege het ontbreken van een alternatief voor Steven Berghuis geen 4-3-3 kan spelen op het WK”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column. Hij wijst erop dat de rechtsbuitenpositie van het Nederlands elftal op diverse manieren valt in te vullen, mede omdat Noa Lang en Donyell Malen, potentiële linksbuitens met een rechterbeen, daar kunnen spelen.

Driessen wijst ook naar de opmars van Jeremie Frimpong, die vorige maand bij Jong Oranje debuteerde. “Bij Bayer Leverkusen onder Peter Bosz speelde hij rechtsbuiten. Volgens de huidige trainer van Olympique Lyon heeft Frimpong vanuit stilstand een goede individuele passeeractie en een dito voorzet. Hij zou Frimpong zonder aarzelen als rechtsbuiten durven opstellen bij Oranje.” De journalist zet ook vraagtekens bij de positie van linkervleugelverdediger, á la Denzel Dumfries, in een 5-3-2-systeem. “Tyrell Malacia, Owen Wijndal, Mitchel Bakker, Devyne Rensch of good-old Daley Blind, op het WK 32 jaar?”

Driessen verwacht dat de keus voor 4-3-3 of 5-3-2 nog veel stof voor discussie zal geven en wijst erop dat Van Gaal als bondscoach ambassadeur van het Nederlandse voetbal is. “De KNVB zou het niet moeten toelaten dat hij de identiteit van ons voetbal structureel verloochent en te grabbel gooit. Maar wat valt er van directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma te verwachten? Weinig tot niets. Hij liet zich tijdens het EK wegsturen door toenmalig bondscoach Frank de Boer met wie hij wilde filosoferen over Oranje. Hoogma was niet welkom omdat hij niet in de Oranje-bubbel zat.”

“Deze Hoogma smeekte Van Gaal op z’n blote knieën om het bondscoachschap te aanvaarden. En hij stond Erwin van de Looi als coach van Jong Oranje toe om met onze grootste talenten te experimenteren met een 4-2-2-2-systeem.” Driessen verwacht een herhaling van het WK van 2014, toen Van Gaal het 4-3-3 achter de hand hield om het half verdronken kalf te redden. “Oranje speelt met Van Gaal op het WK dus 5-3-2 om met 4-3-3 te ontsnappen aan uitschakeling.”