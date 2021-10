Neymar en Raphinha schitteren voor Brazilië; Martínez doet het voor Argentinië

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 06:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:19

Brazilië en Argentinië kunnen een ticket voor het WK van 2022 in Qatar bijna niet meer ontgaan. Het team van bondscoach Tite was donderdagavond lokale tijd met 4-1 te sterk voor Uruguay, dat de interlandperiode met slechts een punt uit drie kwalificatieduels afsluit. Argentinië had op zijn beurt aan een enkel doelpunt voldoende om laagvlieger van zich af te schudden. Brazilië leidt de dans met 31 punten uit 11 kwalificatieduels, terwijl de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni met 25 punten een goede tweede is. Ecuador (17 punten), Colombia en Uruguay (beide 16 punten) volgen op gepaste afstand en hebben ook nog eens een wedstrijd meer in de benen.

Brazilië - Uruguay 4-1

Tite koos voor een elftal met vijf veranderingen ten opzichte van het doelpuntloze gelijkspel tegen Colombia, de eerste misstap in de kwalificatiecyclus. Ederson, Thiago Silva, Lucas Verissimo, Emerson en Raphinha verschenen aan het startsignaal ten koste van Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Danilo en Gabriel Barbosa. Brazilië legde in de eerste helft de basis voor de zege en ging met een verdiende 2-0 voorsprong de rust in.

Na tien minuten was het al raak toen Neymar na een slimme pass van Fred over de defensie genoeg ruimte had om doelman Fernando Muslera te verschalken: 1-0. Het tweede doelpunt verscheen acht minuten later reeds op het scorebord: na een goede loopactie richting de tweede paal was Raphinha, die zijn basisdebuut maakte, in staat om een rebound na een gekruld schot van Neymar te verzilveren. Daar kon Uruguay amper iets tegenoverstellen, op een schot van Rodrigo Bentancur van afstand na.

Brazilië trok het duel in de Arena da Amazônia, in Manaus, na de pauze naar zich toe. In minuut 56 werd een doelpunt van Edinson Cavani wegens buitenspel afgekeurd en twee minuten later viel het doelpunt aan de andere kant van het veld. Na een snelle counter via Gabriel Jesus en Neymar was het Raphinha die de bal in de verre hoek schoot: 3-0. Luis Suárez verkleinde de nadelige marge na 77 minuten door de bal met een krachtig en laag schot uit een vrije trap achter Ederson te schieten. Gabriel Barbosa tekende met een rake kopbal bij de tweede paal, na een pass van Neymar, uiteindelijk voor de 4-1.

Antony deed als vervanger van Lucas Paquetá het laatste half uur mee. De aanvaller van Ajax had enkele minuten na zijn entree al bijna een assist achter zijn naam. Hij speelde Sebastian Coates in het strafschopgebied door zijn benen en zag hoe Gabriel Barbosa de bal vervolgens hoog over het doel mikte. Enkele minuten voor de 4-1 ontving Neymar de bal van Antony en eindigde het schot met links in het zijnet.

Argentinië - Peru 1-0

Een rake kopbal van Lautaro Martínez gaf de doorslag in El Monumental in Buenos Aires. Na negen minuten leek het team van Scaloni al op voorsprong te komen, maar de kopbal van Cristian Romero werd wegens buitenspel afgekeurd. Rodrigo De Paul was nadrukkelijk aanwezig in de eerste helft, strooide met mooie passes en stond ook aan de basis van de 1-0 in de 43e minuut. Na een heerlijke één-twee met Manuel Molina plaatste de middenvelder de bal perfect op het hoofd van Martínez.

Jefferson Farfán kwam na een uur spelen binnen de lijnen en groeide uit tot de zesde Peruviaanse speler met minimaal honderd interlands achter zijn naam. De veteraan verdiende enkele minuten later al een penalty toen hij in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door doelman Emiliano Martínez. De inzet van Yoshimar Yotun ging echter tegen de lat. Lionel Messi kwam door goed verdedigend werd van Peru niet veel in het spel voor, al moest doelman Pedro Gallese twintig minuten voor tijd wel in actie komen op zijn vrije trap. Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez bleven negentig minuten op de bank.