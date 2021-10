Cody Gakpo herstelt snel en neemt weer deel aan groepstraining

Donderdag, 14 oktober 2021 om 22:06 • Mart Oude Nijeweeme

Cody Gakpo lijkt het duel van zaterdag met PEC Zwolle te halen. De aanvaller van PSV raakte geblesseerd in de interland van het Nederlands elftal tegen Letland en verliet het kamp van Oranje, maar heeft donderdag weer deelgenomen aan de groepstraining bij PSV. Eerder deze week volgde hij nog een individueel programma.

Gakpo kwam tegen Letland pijnlijk in botsing en moest zich in het WK-kwalificatieduel laten vervangen, maar herstelt bijzonder snel. Donderdag deelde zijn werkgever trainingsbeelden en daar was ook de aanvaller op te zien. Gakpo kampte met klachten die duiden op een hersenschudding, waardoor hij uit voorzorg het kamp van het Nederlands elftal verliet deze week. Arnaut Danjuma werd opgeroepen als zijn vervanger en maakte tegen Gibraltar na drie jaar afwezigheid weer speelminuten in Oranje.

Op de beelden is te zien hoe Gakpo deel neemt aan een partijvorm en daarin een treffer maakt. Het is niet bekend of de aanvaller fit genoeg is om tegen PEC aan de aftrap te verschijnen. Roger Schmidt kreeg eerder al het goede bericht dat Noni Madueke weer fit is. Daar tegenover staat wel de afwezigheid van Ritsu Doan. De Japanner ligt er een maand uit met een knieblessure, die hij opliep tijdens interlandverplichtingen.