John van den Brom: ‘Ik kom niet in Nijmegen, echt niet!’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 21:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:43

In Gelderland wordt reikhalzend uitgekeken naar de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse. Beide aartsrivalen treffen elkaar zondag na vier jaar weer op het hoogste niveau. John van den Brom is een van de weinigen die de derby als speler en als trainer beleefde. De huidige trainer van KRC Genk droeg het shirt van de Arnhemmers en stond er ook als eindverantwoordelijke langs de lijn. Je hoeft van Van den Brom dan ook niet te verwachten dat hij zich in Nijmegen laat zien.

"Dan beginnen mijn ogen al te glinsteren", antwoord Van den Brom bij ESPN als de Gelderse derby ter sprake komt. "Elke trainer of speler die een derby kan of mag spelen zal zeggen dat dat dé derby is, maar dit is wel een hele speciale. Je hebt mij nog nooit in Nijmegen gezien. Ik ga daar niet naartoe, echt niet. Zo diep zit dat. Ik heb dat gevoel van vroeger helemaal niet, ik heb het ervaren als speler en als trainer. Eenmaal per jaar ging je daar naartoe, voor de derby. Anders zie je mij daar niet."

Van den Brom speelde in zijn carrière ruim tweehonderd wedstrijden voor Vitesse en was er in het seizoen 2011/12 trainer. "Toen ik trainer was van Vitesse speelden wij tegen NEC in de play-offs. Giorgi Chanturia scoorde destijds en je merkte wat het met die jongen en de supporters deed. Je kunt je daar onsterfelijk mee maken als je scoort in de derby. En dit was ook nog de winnende. Dat is mooi. Vitesse staat altijd voor mooi voetbal en bij NEC is het meer gericht op strijd. Mouwen opstropen en de strijd aangaan, terwijl wij het moesten hebben van het verschil maken op basis van voetbal."

Dat betekent niet dat NEC nooit resultaten heeft geboekt tegen Vitesse, weet ook Van den Brom maar al te goed. Van de laatste vijf onderlinge ontmoetingen won Vitesse er twee, werd twee keer gelijk gespeeld en stapte NEC eenmaal als winnaar van het veld. "Daardoor hebben zij ook wedstrijden gewoon", gaat Van den Brom verder. "Strijd in een derby maakte dat wij niet konden voetballen. Dan moesten wij daar in mee. Daar ging het weleens mis. Dat is heel moeilijk. Dan moet je dingen van spelers gaan eisen die ze minder beheersen."