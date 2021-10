Van der Sar voerde gesprekken om Jude Bellingham naar Ajax te halen

Donderdag, 14 oktober 2021 om 20:42 • Laatste update: 22:09

Edwin van der Sar heeft in het verleden gesprekken gevoerd om Jude Bellingham naar Ajax te halen, zo zei de algemeen directeur van de Amsterdammers tegen Tuttosport. Van der Sar sprak met de ouders van het Engelse talent toen hij nog bij Birmingham City speelde, maar moest toezien hoe hij niet veel later de overstap maakte naar Borussia Dortmund.

Bellingham is genomineerd voor de Golden Boy-verkiezing, een uitreiking waarbij Van der Sar deel uitmaakt van de jury. In gesprek met bovengenoemde krant blikt de directeur van Ajax onder meer vooruit op de verkiezing, maar gaat hij ook in op de mislukte transfer van Bellingham. Van der Sar erkent de jonge middenvelder altijd goed gevonden te hebben en ziet Bellingham als zijn persoonlijke favoriet. "Toen hij nog voor Birmingham City speelde, hebben we met zijn ouders gesproken om hem naar Ajax te halen", vertelt Van der Sar.

Van der Sar geeft aan dat zijn ouders het toen nog te vroeg vonden voor een overstap naar Ajax. "Hij en zijn ouders bleven toen liever in Engeland en stelden het buitenlandse avontuur een jaar uit. Toen koos hij voor Borussia Dortmund." Bellingham had in de zomer van 2020 de clubs voor het uitzoeken. Zijn vader sprak onder meer met Manchester United en Dortmund, waarbij laatstgenoemde als winnaar uit de bus kwam. Als voorbeeld roemde de familie de ontwikkeling van landgenoot Jadon Sancho, die inmiddels alweer de weg terug naar Engeland heeft gemaakt.

Bellingham maakte al snel zijn debuut in het shirt van BVB en werd met zijn 17 jaar en 77 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit namens Dortmund in de DFB-Pokal. Toen Bellingham op 20 oktober vorig jaar aantrad in de groepsfase van de Champions League tegen Lazio, werd hij tevens de jongste Engelsman die aan de aftrap verscheen van het miljardenbal. De middenvelder nam het record over van Phil Foden. Bellingham speelde tot dusver 48 wedstrijden namens Dortmund, waarin hij vier keer trefzeker was.