‘Ontevreden Lingard dreigt United na ruim twintig jaar te verlaten’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:58

Jesse Lingard staat in de belangstelling van AC Milan en Barcelona, verzekert the Daily Mail. Volgens de Engelse krant kan de 28-jarige middenvelder van Manchester United zijn carrière voortzetten in Italië of Spanje, nadat hij afgelopen maand weigerde zijn contract te verlengen bij The Mancunians. De huidige verbintenis van de Engels international loopt aankomende zomer af, waarna hij dus transfervrij is op te pikken op Old Trafford.

Na de komst van Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho zijn de kansen op speeltijd voor Lingard flink geslonken. Lingard begon dit seizoen slechts een keer in de basis bij de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer, in de wedstrijd tegen West Ham United in de strijd om de Carabao Cup. Om in beeld te blijven bij bondscoach Gareth Southgate met het oog op het WK van volgend jaar in Qatar, zou Lingard serieus nadenken over een vertrek.

Dat zou betekenen dat er een einde komt aan een samenwerking van meer dan twintig jaar. Lingard stroomde in november 2012 vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste elftal. Vorig seizoen werd hij na de winterstop verhuurd aan West Ham United, waar hij al snel uitgroeide tot een van de smaakmakers. Lingard scoorde negen keer in zestien Premier League-duels. De voorkeur van United gaat uit naar een verkoop in januari, waarbij de Engelse grootmacht ruim zeventien miljoen euro hoopt op te strijken.

Volgens Italiaanse berichtgeving is Lingard niet de enige speler die United spoedig kan verlaten. Calciomercato meldt dat Juventus, Internazionale en ook AC Milan interesse hebben om Donny van de Beek naar de Serie A te halen. De zaakwaarnemer van Van de Beek, Guido Albers, werkt volgens Italiaanse media aan een winters vertrek in januari. Volgens bovengenoemde website zou Juventus de grootste kans maken om de middenvelder naar Turijn te halen, waar hij herenigd moet worden met voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt.