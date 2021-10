Sergiño Dest passeert plaaggeest: ‘Fantastisch om weer tegen hem te spelen’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 16:20 • Laatste update: 16:28

Sergiño Dest is in de wolken met zijn doelpunt voor het Amerikaanse nationale team tegen Costa Rica. In de WK-kwalificatiewedstrijd van woensdagnacht zorgde de rechtsback van Barcelona met een fraaie, diagonale knal voor de belangrijke gelijkmaker. De Amerikanen wonnen het duel in Columbus uiteindelijk met 2-1 door een latere goal van Tim Weah en zijn daarmee weer volop in de race om een ticket voor het WK in Qatar van volgend jaar. Dest was ook blij om Costa Rica-doelman Keylor Navas eindelijk te passeren, vertelt hij aan Goal.

“Het was fantastisch om weer tegen Navas te spelen”, glundert de ex-speler van Ajax. In de 25ste minuut van de eerste helft trok Dest langs de rand van het strafschopgebied naar binnen, alvorens de bal stijf in de linkerbovenhoek achter de doelman van Paris Saint-Germain te vuren. “Vorig jaar ging mijn schot er niet in de return tegen PSG, maar vandaag wel en daar ben ik heel blij mee.” Dest doelt hiermee op de onderlinge returnwedstrijd in achtste finales van de Champions League van vorig seizoen tussen Barcelona en de Franse grootmacht. Na een 1-4 nederlaag in het Camp Nou hoopte Barcelona in de returnwedstrijd snel te scoren. Halverwege de eerste helft kon Dest de score openen, maar hij trof de lat via de vingertoppen van Navas. Uiteindelijk werd het 1-1 in Parijs.

SERGINO DEST WHAT A GOAL ?? The USMNT equalize! pic.twitter.com/eVNh8R8Lym — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2021

Door de overwinning op Costa Rica staat Team USA op de tweede plek in de ranglijst van de Noord-Amerikaanse WK-kwalificatie. De achterstand op koploper Mexico bedraagt nu drie punten na zes wedstrijden. Het doelpunt van Dest was van grote waarde in de jacht op een WK-ticket. “Het geeft een geweldig gevoel, omdat het een heel belangrijk en mooi doelpunt was”, beseft de rechtsback, die ook een sleutelrol vertolkte bij de 2-1. Hij stoomde op aan de rechterflank en bediende Weah, wiens schot via de paal en doelman Leonel Moreira binnenvloog. In de pauze was Moreira binnen de lijnen gekomen als vervanger van Navas, die in de pauze afhaakte met een bovenbeenblessure. De in Almere geboren verdediger werd na het duel met Costa Rica uiteindelijk uitgeroepen tot Man of the Match.

Bondscoach Gregg Berhalter is dan ook zeer te spreken over de bijdrage van Dest. “Hij doet het erg goed. Hij heeft al meer dan zestig wedstrijden gespeeld voor Barcelona en dat is indrukwekkend. Hij blijft maar werken.” De trainer, die een verleden als voetballer heeft bij PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur, spreekt dan ook vol lof over de aanvallende kwaliteiten van Dest. “The sky's the limit for him, zo lijkt het soms. Het is onwerkelijk. We vergeten soms hoe jong hij is. Hij kan zo goed worden als hij zou willen en dat zag je vooral aan zijn aanvallende spel.”