Bosz haalt uit: ‘De mensen die dit hebben bedacht, snappen niks van voetbal’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 15:53 • Laatste update: 16:03

Peter Bosz begrijpt er niets van dat er in de nacht van donderdag op vrijdag nog wedstrijden worden gespeeld in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. De trainer van Olympique Lyon kan hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op de Braziliaan Lucas Paquetá, wanneer les Gones het zaterdagavond in de Ligue 1 opnemen tegen AS Monaco.

“Het is onmogelijk dat Paquetá tegen AS Monaco mee kan spelen als hij in actie komt bij de nationale ploeg”, vertelde Bosz donderdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met de Monegasken. “Mocht hij niet spelen, dan kunnen we nog kijken. Ik begrijp er niets van. Ik weet niet wie dit allemaal organiseert. Drie wedstrijden in één interlandperiode, waarvan de laatste op donderdagavond. De mensen die dit organiseren, snappen niks van voetbal.”

De Nederlandse oefenmeester vindt dat er in fysiek opzicht te veel wordt gevraagd van spelers. “Geld gaat boven het voetbal”, zo geeft hij aan. “Dat begrijp ik dus niet. Wij willen de beste spelers op het veld hebben staan, maar op deze manier raken spelers geblesseerd en liggen ze voor een langere tijd uit de roulatie. Misschien moet ik maar stoppen als trainer en president van de FIFA of de UEFA worden”, vertelt Bosz lachend. “Volgende week donderdag gaan we in de Europa League op bezoek bij Sparta Praag en de zondag daarop wacht om 13.00 uur een uitwedstrijd bij OGC Nice. Normaal hebben we 72 uur om te herstellen en nu maar 64 uur.”

In LaLiga komen Atlético Madrid en Real Madrid komend weekend niet in actie door de verlenging van de Zuid-Amerikaanse interlandperiode. Beide clubs hadden een verzoek ingediend bij de Spaanse voetbalbond om de wedstrijden tegen respectievelijk Granada en Athletic Club te verplaatsen, omdat zij enkele spelers pas later terugkrijgen dan normaal. In de Eredivisie werd voor Ajax geen uitzondering gemaakt. Erik ten Hag kan hierdoor zaterdagavond in het uitduel met sc Heerenveen hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez en Antony.