‘Vraagprijs voor Noa Lang heeft geen afschrikkende werking in Italië’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 15:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:25

Noa Lang wordt nadrukkelijk gevolgd door AC Milan, zo bevestigt Het Nieuwsblad in navolging van enkele Italiaanse media. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge moet na zijn debuut voor Oranje minimaal dertig miljoen euro opbrengen, zo weet de Belgische krant. Die vraagprijs hoeft voor Milan geen probleem te zijn.

Lang werd ook al in verband gebracht met Arsenal en Leeds United, al heeft Het Nieuwsblad over die interesse geen nieuwe informatie. Wel weet het dagblad dat Milan gecharmeerd is van de vleugelspits. Voorlopig is die belangstelling nog niet concreet: er ligt geen voorstel op tafel vanuit Italië, al zou daar snel verandering in kunnen komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Philippe Clement, de trainer van Club Brugge, houdt inmiddels rekening met het vertrek van Lang. "Ik ben realistisch in deze dingen", aldus Clement tegenover Het Laatste Nieuws. "Als er een onmogelijk te weigeren bod komt, dan kan je hem in januari niet tegenhouden. Ik heb wel liever dat hij zijn seizoen afmaakt, de titel pakt en daarin belangrijk is. We zien wel wat er in januari gebeurt, maar ik ga ervan uit dat hij blijft tot het einde van het seizoen."

Mocht het tot een transfer komen, dan zal dat waarschijnlijk pas in de zomer gebeuren. Lang heeft het naar zijn zin in Brugge en heeft geen haast om naar een topcompetitie over te stappen. De aanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen in België en maakt goede kans om het kampioenschap van afgelopen voetbaljaargang te prolongeren. Bovendien staat Club Brugge er goed voor om Europees te overwinteren, mogelijk zelfs in de Champions League. De Belgische topclub heeft vier punten verzameld in twee duels en staat tweede in Groep A, met daarin ook Paris Saint-Germain, Manchester City en RB Leipzig.

Lang heeft inmiddels 50 wedstrijden voor Club Brugge op zijn naam staan, waarin hij 21 goals en 15 assists produceerde. Zijn goede spel in België leverde de voormalig Ajacied een oproep op voor het Nederlands elftal, waarvoor hij afgelopen week twee keer in actie kwam. Tegen Gibraltar (6-0 winst) droeg Lang als basisspeler bij met een fraaie assist op Denzel Dumfries.