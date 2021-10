Real Madrid wil opnieuw transfervrij toeslaan

Nabil Fekir staat in de belangstelling van Newcastle United. De ambitieuze Premier League-club heeft zijn interesse kenbaar gemaakt, al behoort contractverlenging van de Fransman bij Real Betis ook tot de mogelijkheden. (Foot Mercato)

De verdediger zou gezien zijn ervaring een welkome transfervrije versterking zijn, mocht hij besluiten zijn aflopende contract in Londen niet te verlengen.

Voor Juventus heeft het aantrekken van een middenvelder tijdens de winterse transferperiode de hoogste prioriteit. Aaron Ramsey, die dit seizoen niet verder kwam dan vier optredens in Turijn, staat op de nominatie om juist te vertrekken. (Goal)