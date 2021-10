‘Barcelona komt er niet uit: transfervrij vertrek is in de maak’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 13:50 • Laatste update: 13:54

De onderhandelingen tussen Sergi Roberto en Barcelona over een nieuwe verbintenis zijn voorlopig stopgezet, zo melden Sport en Goal. De verlenging van het contract van het kind van de club leek een kwestie van tijd, maar de onderhandelingen hebben een andere draai gekregen. Ook de contractonderhandelingen met Ansu Fati en Ousmane Dembélé verlopen moeizaam, al verwacht Barcelona er met dit tweetal in de nabije toekomst wel uit te komen.

Barça was al geruime tijd met Roberto in onderhandeling over de verlenging van zijn contract en de multifunctionele speler was tot voor kort zelf ook positief gestemd. "Ja, ik ben optimistisch. Ik heb de president al gesproken. Er is de afgelopen zomer veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren”, zei Roberto zes dagen geleden. "Maar net zoals de president ben ook ik vol vertrouwen. Ik denk dat we binnenkort tot een deal zullen komen." Joan Laporta zei een maand geleden dat de handtekening van Roberto 'slechts een kwestie van tijd was'.

Roberto is een van de spelers die als gebaar naar de club een flink deel van zijn salaris heeft ingeleverd. “Sergi, net als de andere aanvoerders, heeft dit gebaar van steun voor de club gemaakt in deze momenten van grote economische moeilijkheden en ik blijf erbij dat het gebaren zijn die we nooit zullen vergeten”, liet Laporta weten tegenover Goal. Een nieuw contract leek dan ook in de maak, maar de onderhandelingen zijn vastgelopen. Het contract van Roberto loopt in op 1 juli 2022 af en vanaf 1 januari mag de middenvelder annex rechtsback met geïnteresseerde clubs om de tafel.

Barcelona hoopt in de nabije toekomst wel de contractverlenging van Fati wereldkundig te maken, zo meldt Sport. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes landde woensdag in Catalonië, maar er dienen tussen club en speler nog de nodige plooien gladgestreken te worden. Beide partijen nemen het voor lief dat de onderhandelingen langer duren dan gewenst. Het contract van Fati loopt na het seizoen af, maar Barcelona heeft een eenzijdige optie om het contract met twee jaar te verlengen. Toch hoopt de club die optie niet in te hoeven zetten en er in gesprekken met de aanvaller uit te komen. Verder heeft Dembélé volgens Cadena Ser de intentie om zijn aflopende contract te verlengen en de club niet transfervrij te verlaten, al zijn de onderhandelingen daarover nog niet in een vergevorderd stadium.