LaLiga beslist: Atlético en Real Madrid dit weekend niet in actie

Donderdag, 14 oktober 2021 om 09:47 • Yanick Vos

Atlético Madrid en Real Madrid komen komend weekend niet in actie in LaLiga. De Spaanse voetbalbond gunt de twee topclubs een vrij weekend. Beide clubs hadden een verzoek ingediend om de wedstrijden tegen respectievelijk Granada en Athletic Club te verplaatsen, omdat de Zuid-Amerikaanse interlandperiode twee dagen langer duurt dan normaliter en aanstaande dinsdag alweer duels in de groepsfase van de Champions League op het programma staan.

Door het volle programma in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie krijgen Atlético en Real een aantal spelers pas later terug dan normaal. Zij zouden hierdoor komend weekend niet in actie kunnen komen. In eerste instantie negeerde de Spaanse bond de wens van de twee topclubs, maar in hoger beroep volgde alsnog groen licht. LaLiga gaat nu op zoek naar nieuwe data voor de uitstelde wedstrijden.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat competitiewedstrijden in Spanje worden verplaatst vanwege de Zuid-Amerikaanse interlandperiode. Barcelona, Sevilla, Villarreal en Alavés kregen vorige maand al een vrij weekend. Atlético Madrid en Real Madrid krijgen nu de tijd om zich voor te bereiden op de Champions League. Real neemt het dinsdag in Oekraïne op tegen Shakhtar Donetsk, terwijl Atlético dan op eigen veld speelt tegen Liverpool.

In de Eredivisie heeft Ajax het meeste te lijden onder de Zuid-Amerikaanse interlandperiode. Erik ten Hag heeft komende zaterdag in Friesland tegen sc Heerenveen niet de beschikking over Antony (Brazilië), Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez (beiden Argentinië) en Edson Álvarez (Mexico). Laatstgenoemde ontbrak vannacht echter in de wedstrijdselectie voor het duel met El Salvador. Dinsdag volgt voor Ajax de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League.