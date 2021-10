Van der Sar: ‘Hij doet me denken aan de jonge Cristiano Ronaldo’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 09:24 • Yanick Vos • Laatste update: 09:34

Edwin van der Sar heeft zich in de Italiaanse sportkrant Tuttosport lovend uitgelaten over Matthijs de Ligt. De algemeen directeur van Ajax zegt dat de centrumverdediger van Juventus hem doet denken aan Cristiano Ronaldo in zijn jonge jaren. Van der Sar vindt het knap dat De Ligt vrijwel iedere week in actie komt namens la Vecchia Signora, ondanks zware concurrentie.

De Ligt had het moeilijk in zijn eerste maanden bij Juventus. Hij kreeg veelvuldig met kritiek te maken uit de Italiaanse kranten, maar kwam erbovenop en veroverde een vaste basisplaats. “Matthijs heeft bij Juventus te maken met Chiellini en Bonucci, maar desondanks speelt hij veel. De kwaliteiten van De Ligt staan buiten kijf. Laten we niet vergeten dat hij pas 22 jaar oud is. Enige kritiek is normaal, dat hoort bij het voetbal. Matthijs is uiteindelijk een jongen die van uitdagingen houdt.”

De Ligt ontwikkelde zich stormachtig in de jeugd bij Ajax en brak op zeventienjarige leeftijd door in de hoofdmacht. Volgens Van der Sar heeft De Ligt het niet alleen vanwege zijn talent gered. “Hij is een topspeler met een geweldige mentaliteit. Hij werkt hard om zichzelf te verbeteren. Ik heb hem al tweeënhalf jaar niet meer zien trainen, maar in zijn tijd bij ons deed hij me altijd denken aan de jonge Cristiano Ronaldo, met wie ik speelde bij Manchester United. Als De Ligt ’s ochtends vroeg niet op het veld stond, was hij te vinden in de sportschool", zegt de oud-keeper van onder meer Juventus.

Waar De Ligt bij Juventus regelmatig aan spelen toekomt, is hij zijn basisplaats in het Nederlands elftal kwijtgeraakt. Na een teleurstellend verlopen EK geeft bondscoach Louis van Gaal in het centrum van de achterhoede de voorkeur aan Stefan de Vrij. De mandekker van Internazionale vormde de afgelopen interlands het centrum met Virgil van Dijk. De laatste twee interlands tegen Letland (0-1 winst) en Gibraltar (6-0 winst) kwam De Ligt geen minuut in actie. Aanstaande zondag kan de verdediger weer in actie komen in de Serie A, als Juventus bezoek krijgt van AS Roma (20.45 uur).