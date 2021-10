Transfer naar Engeland leidt tot bijrol: ‘Ajax stond er heel open in’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 08:52 • Yanick Vos

Kjell Scherpen zegt geen spijt te hebben van zijn overstap van Ajax naar Brighton & Hove Albion, ondanks dat hij in Engeland derde keeper is. De doelman liet een huurdeal met PEC Zwolle lopen om in de Premier League aan de slag te gaan. Scherpen raakte al snel geblesseerd aan zijn enkel en bij zijn terugkeer kreeg hij te maken met een nieuwe situatie. De 21-jarige sluitpost moet zich schikken in een rol als derde keeper. Hij speelt zijn wedstrijden bij Brighton Onder 23 en zit tijdens Premier League-wedstrijden op de tribune.

Als doelman van Ajax kwam Scherpen niet in de plannen van Erik ten Hag voor. Hij moest het doen met wedstrijden in Jong Ajax. Omdat hij op het hoogste niveau wilde spelen, vroeg hij afgelopen zomer om verhuurd te worden. “Maar toen kwam er een mooie kans om aan de slag te gaan in één van de mooiste competities van de wereld. Dan moet je soms ook je droom achterna gaan. Ajax stond er heel open in. Brighton had een goed plan. Die mogelijkheid heb ik met beide handen aangegrepen”, zegt Scherpen in het Algemeen Dagblad.

Scherpen scheurde in een oefenwedstrijd met Brighton zijn enkelbanden. Hij had vijf weken nodig om te herstellen en keerde vervolgens terug in de selectie als derde keus. “Door de blessure is het plan wat je met elkaar had wellicht wat veranderd. Tot nu toe ben ik de derde man. Daar moet ik nu genoegen mee nemen door de achterstand die ik heb opgelopen in de voorbereiding.” Scherpen hoopt zijn minuten te maken in bekerwedstrijden en anders met het beloftenteam. “Ik train op topniveau in een topcompetitie en maak mooie dingen mee dus een schande is het niet.”

Ondanks zijn tegenvallende start in Engeland houdt Scherpen de moed erin. “Dit is een nieuw avontuur, in een nieuwe omgeving. Ik leer allemaal dingen in de Premier League en doordat het trainingsniveau van de keepers van heel hoge kwaliteit is. Ik voel dat ik vooruit ga. Dat het goed gaat en dat ik nog weer beter word. Ik heb zeker geen spijt van de dingen die ik heb gedaan in mijn carrière tot nu toe”, aldus Scherpen.