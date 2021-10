Van der Vaart gaat in tegen Van Gaal: ‘Ik kan er werkelijk niet bij’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 07:55 • Yanick Vos

Rafael van der Vaart sprak direct na afloop van Nederland - Gibraltar (6-0) al zijn onbegrip uit over het uitfluiten van Steven Berghuis in De Kuip en gaat daar in De Telegraaf dieper op in. Louis van Gaal liet na de ruime overwinning weten dat hij van mening is dat er geen aandacht besteed moet worden aan de Oranje-fans die de van Feyenoord naar Ajax vertrokken speler uitfloten. Een statement vanuit het Nederlands elftal was volgens Van Gaal niet nodig.

Valentijn Driessen stelde op de persconferentie de vraag aan Van Gaal waarom Berghuis niet méér wordt ondersteund naar de buitenwereld toe in plaats van de fluitconcerten min of meer te bagatelliseren door te zeggen dat het ‘maar om een paar mensen ging’: “Als een reactie op de mensen die hem uitfluiten, terwijl we bij een wedstrijd van het Nederlands elftal zitten.” De chef voetbal van De Telegraaf wees er ook op dat het belangrijke weerzien met Noorwegen van volgende maand ook in De Kuip is. Van Gaal: “Daar heb je volkomen gelijk in, dat het een beetje raar is. Ik verwacht ook dat er een ander publiek is. Maar daarom zei ik ook dat het er niet zoveel waren.”

Van Gaal over start bij Nederlands elftal: 'Zij hebben mij meteen geaccepteerd'

“Daar moet je niet zoveel aandacht aan besteden. Maar jij bent nu de tweede journalist die deze vraag stelt en je gaat er morgen ook over schrijven. Dan krijgt het dus aandacht en ik vind dat het die aandacht niet verdient.” Driessen: “Daar kun je dan toch op reageren. Het heeft de aandacht van alles en iedereen. Iedereen heeft het erover.” Daar was Van Gaal het niet mee eens. “Nee, jij hebt het erover. En jij spoort mensen aan om erover na te denken”, verzekerde de bondscoach. Driessen vroeg vervolgens op de man af of de aanvaller niet met een statement ondersteund moet worden. Van Gaal: “Nee.”

“De bondscoach kan zeggen dat we daar geen aandacht aan moeten besteden, maar ik doe dat wel”, aldus Van der Vaart in de krant. “Dit is onze eigen speler. Met ‘onze’ bedoel ik onze speler van Nederland. Hij staat daar niet als Ajacied maar als Oranje-international die alles geeft en voor zijn land voetbalt. Iedereen wil volgende maand toch dat we ons als voetbalnatie plaatsen voor het WK in Qatar? Nu komt het straks aan op de allerlaatste en belangrijkste partij tegen de Noren in Rotterdam en hebben we de kwaliteiten van Berghuis keihard nodig. We moeten winnen, maar gaan we hem dan ook uitfluiten?”

Rafael van der Vaart teleurgesteld door Oranje-supporters: ‘Dit hoort niet’

Rafael van der Vaart heeft zich geërgerd aan de supporters die Steven Berghuis maandagavond uitfloten. Lees artikel

“Ik kan er werkelijk niet bij. Het hele clubgevoel moet plaatsmaken als Nederland speelt. Als speler van Ajax en later als ex-speler van Ajax heb ik heel wat interlands in De Kuip gespeeld maar ben ik nooit uitgefloten. Ik heb er ook altijd met plezier gespeeld want het is fantastisch om daar met Oranje te voetballen”, aldus Van der Vaart, die niet verwacht dat Berghuis zwaar van slag is geraakt door het publiek. De oud-voetballer denkt echter niet dat de Ajacied er beter is door gaan voetballen. “Ik heb het één keer meegemaakt in het stadion van FC Utrecht toen we daar met Oranje speelden. Dat uitfluiten deed me pijn als international.’’