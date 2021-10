Alphonso Davies krijgt na merkwaardig doelpunt verzoek van Drake

Donderdag, 14 oktober 2021 om 07:32 • Yanick Vos

Canada heeft donderdagnacht op overtuigende wijze gewonnen van Panama. De ploeg van bondscoach John Herdman, met Remko Bicentini aan zijn zijde als rechterhand, won met 4-1. Alphonso Davies zorgde voor het opvallendste moment van de wedstrijd met een indrukwekkende sprint die leidde tot een doelpunt. De bekende rapper Drake, geboren in Canada, bleek ook onder de indruk en stuurde de vleugelverdediger van Bayern München na afloop direct een berichtje.

De wedstrijd was ruim een uur oud toen Panama-verdediger Sam Adekugbe de bal over de zijlijn wilde laten lopen. Hij had niet door dat Davies op volle snelheid kwam aangerend. De Bayern-speler was net op tijd om de bal achter zijn standbeen langs mee te nemen. Hij stormde het strafschopgebied in, kapte zijn tegenstander uit en scoorde in de korte hoek. Door doelpunten van Tajon Buchanan en Jonathan David won Canada met overtuigende cijfers en komt het op tien punten uit zes wedstrijden. Canada staat daarmee op de derde plaats, een plek die aan het einde van de kwalificatiecampagne recht geeft op een WK-ticket.

Alphonso Davies is good at what he does. ?? pic.twitter.com/kfsw9WlO9o — Major League Soccer (@MLS) October 14, 2021

Herdman on Davies: He just got a text from @Drake. Drake wants to meet the boys. #OVO #ForCanada #CANMNT — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) October 14, 2021

De merkwaardige treffer van Davies was na afloop onderwerp van gesprek. Toch kreeg de Canadees international op een andere manier de aandacht op zich gericht. Bondscoach Herdman onthulde namelijk dat Davies een bericht had ontvangen van Drake. De wereldberoemde rapper was namelijk onder de indruk geraakt en had een verzoek. “Alphonso heeft net een berichtje gekregen van Drake. Hij wil de selectie graag ontmoeten”, aldus Herdman. Of een ontmoeting tussen de nationale ploeg en Drake er gaat komen is vooralsnog onbekend.